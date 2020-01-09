貓奴工程師放棄高薪 用「貓大便」創業在CES奪創新獎

正在美國進行的消費性電子展（CES）中，新創事業常有亮眼表現。科技部近日率 82 間科技新創公司參加 CES，有 13 家新創奪下創新大獎，智聯科技（LuLuPet）為其中之一。LuluPet號稱全球首創「AI 智慧貓砂盆」幫貓奴研究愛貓糞便的健康狀況，今年37歲的共同創辦人吳承翰原是專攻神經網路的矽谷工程師，因未能即時發現愛貓得到急性腎衰竭而過世等種種遺憾，讓這位「貓奴」決定放棄美國高薪，回台投身「貓經濟」做貓大便達人，研究透過 AI 影像辨識等技術辨識貓咪排泄物，解決貓奴的痛點。

在組建團隊時，吳承翰延攬養貓經驗豐富的共同創辦人施佩萱，與台中興旺動物醫院合作醫療顧問，還從高通、思科、中研院、工研院等機構延攬工程師，組成 13 人研發團隊。以 6 年時間建立 12,000 隻貓咪的醫療病理數據庫，靠著獨門技術，終於讓 LuLuPet AI 智慧貓砂盆問世。

LuLuPet 是專門研究寵物預防醫療的新創團隊，吳承翰與團隊研發出全球第一台透過影像辨識技術的 AI 智慧貓砂盆，貓砂盆內建攝影機，可以辨識各種尿與大便型態，更有「多貓辨識」的功能，結合專屬 APP 建立健康資料庫，讓主人可以即時監控貓咪的健康狀態，解決貓奴們的痛點。

LuLuPet 共同創辦人施佩萱從事動物公益活動及社會企業超過 6 年，她觀察指出，貓咪天性是用生肉補充水分，不愛喝水，容易有結石阻塞等泌尿道與腎臟相關疾病。研究統計，家貓中超過 7 成的疾病都與「排泄行為」有關，而這些問題都是需要透過排泄物才能觀察出來，若主人不注意或是稍有忽略，就會釀成重病，甚至導致遺憾。LuLuPet AI 智慧貓砂盆目前於嘖嘖平台發起群眾集資，才 1 小時就破百萬。