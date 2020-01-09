宏碁12月營收雙升 Q4電競產品出貨量成長兩成

品牌宏碁（2353）公布2019年12月份單月合併營收為232.7億元，月增13.9%，與去年同期相比增加8.1%。2019年第四季自結合併營收為615.17億元，季減2.2%，年減3.4%；累計去年全年合併營收為2,342.18億元，年減3.3%，為近三年低點。

值得注意的是，受到CPU缺貨干擾，宏碁第4季營收表現，為2008年以來歷史同期低點。

宏碁表示，第四季東南亞、俄羅斯及拉丁美洲地區業務展現成長力道，全球電競產品如電競桌機、電競筆電和電競螢幕出貨量成長21.2%。

宏碁建立之多重事業引擎在第四季亦見成長動能，如安碁資訊公司、智聯服務公司、展碁國際公司、宏碁資服公司等。推動子公司上市櫃計畫如期進行，智聯服務（6751）在第四季已開始興櫃交易，展碁國際（6776）亦啟動公開發行程序。

宏碁五年一次的大型尾牙元月16日將盛大登場，這次大家更關注的是，宏碁新三巨頭也就是宏碁董事長陳俊聖與共同營運長高樹國、黃資婷將齊聚，加上去年8月安碁董事長施宣輝正式進駐宏碁董事會，今年的宏碁尾牙上可望有一番新氣象。

宏碁今年尾牙將在南港展覽館登場，照宏碁慣例，每五年才會有一次大型的尾牙，其餘年度則僅有各事業群自辦小型的部門餐敘。宏碁台灣員工約3,000位，預計今年將席開約300桌。