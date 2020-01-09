台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

不少科技人才都嚮往能進入晶圓代工大廠台積電，日前有社會新鮮人納悶該如何在台達電與台積電中做選擇時，許多網友直呼「不入台積人生GG」。台積電近日也在粉絲專頁貼出設備工程師分享親身經歷的徵才資訊，除了介紹工作環境外，也帶到台積電內部的籃球場、健身房等設備，與過去稱台積電很操的印象不同，讓網友納悶「台積電工作真的很操嗎」。

臉書社團「加入台積共創奇蹟」7日貼出一段由設備工程師現身說法的徵才影片，已有近4年經歷的這名工程師介紹自己的日常工作、與其他部門的交流等等，提到這份工作需要具備「耐心、細心，還有一定的抗壓性」，並分享自己的成長。然而不少網友注意到的卻是台積電內部的球場、健身房等設備，納悶過去關於台積電很操的傳聞是真是假，直呼自己都想進去了。

不少批踢踢網友看到這段徵才影片直呼「羨慕」，表示一堆人擠破頭都想進台積電，原因不言而喻，也有不少人認為薪水高、公司知名度高，種種條件都讓人沒有拒絕的理由，指出「沒有科技業工作不操」，很多說台積電很操的都是「抗壓性不足」，紛紛表示要投履歷。

不過還是有不少網友不買單，笑稱「跟莒光園地異曲同工」、「國軍的招募影片也很讚阿，你怎麼就不簽」，認為影片中提到員工下班後可以到公司健身房、球場運動的這點「哪間公司禁止」，指出台積電畢竟還是工廠，應該要「遠離產線珍惜生命」。