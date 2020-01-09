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8K電視決戰2020 CES SONY、Samsung等四家PK

2020-01-09 17:34經濟日報 記者張義宮／即時報導

光電科技工業協進會(PIDA)觀察今年在電視顯示器這一區塊，8K電視以儼然成為消...
光電科技工業協進會(PIDA)觀察今年在電視顯示器這一區塊，8K電視以儼然成為消費市場兵家必爭之地。圖為夏普在資訊月展出全世界最大120吋8K電視。記者張義宮／攝影
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光電科技工業協進會(PIDA)觀察今年在電視顯示器這一區塊，8K電視以儼然成為消費市場兵家必爭之地。

光電科技工業協進會(PIDA)執行長黃稟洲表示，歷年來觀察CES有二大重點，一是新科技技術的宣示，像是2017、2018我們都可以看到Samsung、Sony展示最新顯示技術Micro-LED所製作的天價原型機。而今年我們觀察到的則是第二項，以滿足消費市場為目標的主流市場機種。

對於消費者而言，這比看概念車、原型機來得更實際，也可以開始掂量荷包，準備換機升級了。黃稟洲指出，2020 CES 在電視顯示器領域就是8K TV的戰場，各廠家強調的都是「Affordable」(可負擔)的概念。Sharp (夏普)是目前推廣8K機種最積極的品牌，但目前一台60吋的8K電視，市場售價仍接近20萬，仍是以供給金字塔頂端客戶為主，離目前60吋4K的主流價格帶2-3萬仍有一段差距，估計銷售量有限，也因此在營業額的具體貢獻助益不大。

在今年的CES展中，我們可以看到日系的SONY，韓系的Samsung、LG，陸系的TCL在8K量產機種都有所著墨，嚴陣以待。Sony繼去年在市場上推出ZG9系列的85吋8K電視，建議售價約為50萬，去年底也推出了75吋8K TV。但是最新發布的Sony ZH8系列目前雖然售價未定，但以產品線布局來說，ZH8該是接續ZG9系列的8K戰鬥機種。

LG此次在CES中，一口氣展出了全新的8K系列機種共八台，尺寸從最原先的88吋下放到65吋，這也意味著在市場售價上會更貼近主流市場，搶攻一般家庭用戶。除了機種尺寸齊全，LG特別強調自家的8K是「Real 8K (真8K)」，LG官方指出，每款產品的 8K 解析度表現皆超越美國消費技術協會 (CTA) 定義的新 8K Ultra HD 官方標準，同時經公認第三方驗證機構如 TÜV Rheinland 萊茵認證，LG SIGNATURE OLED 8K 與 LG 8K NanoCell TV 確實超越該業界標準。

Samsung對於8K電視市場十分具有信心，原因是去年8K需求「超過了預期」，今年則推出了兩款8K QLED電視系列，其中一款型代號為Q950TS的機型，強調可使用99%的屏幕，達到真正無邊框的視覺效果。先發歐洲市場預計售價約為15萬起，已相當貼近目前頂級的4K機種。

TCL則是首先推出了Mini-LED為基礎的 8K電視，Vidrian系列，是TCL 2020年最新的旗艦機種。TCL在2019年便已推出Mini-LED解析度為4K的電視，今年把戰線延伸至8K市場。相較於普通LED TV，Mini-LED增加了局部調光的可能性，並能得到更高的解析度、色彩亮度極高對比，且使用壽命較OLED更長。

TCL的8K TV將推出65及75二種尺寸，並首先於美國銷售。根據市場統計，TCL在美國市佔率目前是坐二望一，與三星爭龍頭地位。TCL一貫的市場競爭策略是強調性價比，也預計在8K市場會引發其他品牌的價格跟進。

2020會否是8K TV市場的關鍵年？各家品牌看法不一，但備戰態勢已十分明確。黃稟洲預測，隨著更多的8K機種進入市場，估計今年一定有一波的8K電視降價，且以往8K TV以80吋為主的大屏幕，今年各家都以下放至60-65吋，而這階產品才是主流市場，但價格仍是民眾換機的主要考量，目前8K與4K一般機種的價差仍有五倍以上，且現今沒有太多的8K解析度內容可以支持，也是影響消費者換機的考量之一。

黃稟洲說：「仍是看好8K會成為未來三到五年的主流電視規格，但2020要看到爆發性成長還言之過早。當8K價格與4K價格差至二倍以內時，才會看到顯著性的市場放量。且不能只考慮電視硬體解像的問題，軟體內容的搭配可能才是關鍵。而到真正的8K時代，使用環境也將有所調整，包括5G、區域網路速度都必須要升級，才能因應高畫質的媒體串流。」

電視LEDLG

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