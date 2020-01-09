燿華去年營收224.18億元 創新高

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蘋果PCB供應商燿華今（9）日公布去（2019）年全年累計合併營收224.18億元，較2018年之195.4億元，成長14.73%。

燿華也公告，去年12月合併營收18.64億元，與去年11月18.75億元相當，較前年同期之16.68億成長11.8%。