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三星推移動式SSD T7 Touch 傳輸速度領先業界

2020-01-09 15:50經濟日報 記者張義宮／即時報導

三星電子宣佈發表新款外接式儲存裝置 – 移動式固態硬碟（SSD）T7 Touch...
三星電子宣佈發表新款外接式儲存裝置 – 移動式固態硬碟（SSD）T7 Touch，結合時尚、精巧外型與目前最快的傳輸速度，並支援USB 3.2 Gen 2標準。 法新社
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三星電子宣佈發表新款外接式儲存裝置 – 移動式固態硬碟SSD）T7 Touch，結合時尚、精巧外型與目前最快的傳輸速度，並支援USB 3.2 Gen 2標準。新款裝置內建指紋感應器，以更高規的硬體保護機制，將數據保護推升至全新境界。

三星電子記憶體事業部品牌產品行銷副總裁 Mike Mang 博士表示，積極投入工作、玩樂與愛好，行程滿檔的忙碌消費者，期待能安全地將內容隨身帶著走。該產品除了以精巧的尺寸，帶來領先業界的傳輸速度；現在，得益於內建的指紋辨識功能，消費者的資料也能獲得安全的保護。

Samsung T7 Touch專為菁英與休閒型使用者而設計，具備安全儲存大量圖片、遊戲或4K/8K影片等內容的能力，不論是PC、平板、智慧型手機或遊戲機，同時兼具超強悍的耐用性。相較於前幾代的儲存解決方案，T7 Touch 在速度上顯著升級。讀取速度每秒可達1,050MB，寫入速度每秒可達1,000MB，相較前一代T5快兩倍，並且比外接式HDD快9.5倍。此外，搭配 NVMe 介面運作時，可以達到速度上限。

為了提升安全層級，除了密碼和 AES 256 位元硬體加密，T7 Touch 是三星首款內建指紋掃瞄器的SSD。它另配備「Motion LED」，使用者只需一眼，即可清楚掌握裝置狀態。儘管速度大躍進，硬體規格升級，並採用堅固金屬（鋁）外殼，新款 SSD 重量卻僅有 58公克。三星T7 Touch 的卓越創新，已獲得 CES 2020 創新大獎肯定。

T7 Touch推出黑色與銀色二款，提供 500GB、1TB 和 2TB容量選擇，並適合多元化用途。為了讓使用者隨時獲得可靠的連接，產品隨附一條 USB type-C-對-C傳輸線，和一條USB type-C-對-A 傳輸線，並相容於 Windows、Mac 和 Android 作業系統。

三星電子USBSSD固態硬碟

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