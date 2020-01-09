CES秀技術 工研院攜新創公司攻智慧製造市場

每年科技趨勢指標前哨戰的2020年美國消費電子展（CES ）開展，吸引逾4,500家廠商參展，工研院展出三項智慧製造創新技術，同時工研院新創公司原見精機也展出「機器人觸覺安全皮膚模組」，聯手搶攻智慧製造市場。

台灣機械產業連續三年達到兆元產值，機械公會發表《智慧機械產業白皮書》，目標2025年台灣機械業產值邁向2兆元的願景。

根據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics, IFR）最新的世界機器人報告顯示，2018年工業機器人的全球年銷售額達165億美元、全球出貨量為42.2萬台，再攀歷史新高，預計2020年到2022年的全球工業機器人出貨量，每年平均增長12％。

近年來，消費型態改變、高齡化社會人力缺乏與新興製造國家崛起，全球製造業面臨少量多樣、產品週期縮短、市場競爭激烈等挑戰，歐美日等國家紛紛將振興製造業列為重要經濟政策，積極朝工業4.0發展。但隨著智慧製造發展，傳統機器人已不敷使用，必須朝多功能、人機協作和聯網化發展，以優化業者邁向新生產模式。

工研院開發整合軟硬體系統的高端機器人、加速人機協作的驅控模組機械手臂，及下世代顯示技術主流的微發光二極體（Micro LED）等前瞻技術，期許協助廠商製程數位化與自動化升級，讓生產管理更自動彈性，提升產能效益與品質，以利進軍國際。

工研院參加CES 2020發表多項智慧製造成果，其中行動手臂式機器人系統，內建智慧定位導航模組與全系統相容機器人作業系統（Robot Operating System, ROS），打造成服務型機器人智慧整合平台。

驅控模組機械手臂可如人手般靈巧能做到穿針引線的高精度動作，此技術適用工業生產、機器人教育訓練、DIY市場等領域。

另外，Micro LED顯示屏是全球第一款直接以Micro LED晶粒移到PCB載板的顯示屏，具解析度 80 x 80 畫素（pixel）、實現色光三原色（RGB）全彩，晶粒間距小於700微米、LED晶粒尺寸小於100微米，能以模組方式拼接成任意大小的顯示面板，不僅適用室內顯示看板、電視牆，更可用在電競螢幕／車載螢幕等高技術門檻的利基市場。