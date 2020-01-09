聯發科智慧冰箱應用 免開冰箱門知內容

聯發科晶片除了手機應用之外，在智慧家庭方面，有智慧冰箱等應用。

聯發科在2020 CES展中，展示AIoT晶片配合感測鏡頭，可以免開智慧冰箱門，就從門板上的螢幕，顯示冰箱內的儲藏物品內容，如果使用者變更儲藏物品，冰箱也會即時更新顯示。

另外，聯發科還展示其車用晶片解決方案，包括毫米波雷達、車輛資訊娛樂系統、車輛通訊系統、車輛智慧鏡頭等。

聯發科也展示其8K電視晶片、WIFI 6晶片方案等。