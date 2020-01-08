展望醫療發展 勤業眾信：須善用健保資料

勤業眾信聯合會計師事務所今（8）日發布《2020醫療照護產業展望》報告，針對2020年全球與台灣醫療照護產業發展趨勢進行剖析，報告認為，台灣將成為超高齡社會的一員，面對醫療人力短缺的困境，須善用健保資料與AI技術，以提升醫療照護的營運效率。

報告指出，2018年台灣已邁入老年人口占比14%的高齡社會，預計2026年老年人口將超過20%，正式成為超高齡社會的一員，目前台灣出現過度重視急性疾病治療的狀況，造成健保支出高昂與國家財稅負擔，為緩解人口持續高齡化的交互作用，極需從上游著手提高預防醫療的比重，台灣擁有累積超過25年的單一連續健保資料庫，且就醫使用頻率相當高，加上台灣資通訊產業的實力，若能開放健保資料運用，將能落實智慧醫療先驅者的願景。

勤業眾信醫療照護產業負責人溫紹群表示，台灣的健保數據開放和使用，仍有隱私資料如何符合個資法管制，以及可否要求資料不授權被使用的問題。健保資料庫若要發揮價值，應著手就法源進行更完整的規劃，進一步開放資料予醫療、保險及健康管理單位使用，並允諾民眾可行駛健保資料「事後退出權」以保自身權益。

報告指出，在健康感測技術進步帶動下，愈能即早處理潛在的健康風險。因此，未來醫療照護重點將是「維護健康」，而非僅因應疾病，隨著高度互通的資料與安全開放的平台逐步構建完成，將有效鏈結目前獨立而不連貫的醫療機構，推動醫療照護模式跳躍性發展。

報告指出，隨著Google、Apple、Amazon、Microsoft 等消費科技巨頭企業，開始提供消費者健康資料存取的服務，擁有收集、儲存與分析的立基點，成為醫療照護產業的新興參與者，又擁有低風險穿戴式裝置創新能力、龐大的研發預算、有效的分銷管道、內化的創新文化等優勢，將自醫療照護產業崛起，進而影響整體結構鏈。

勤業眾信報告預估，2040年前醫療產業將全面朝「資料＋平台、健康＋照護服務、照護服務支援者」三大價值鏈進行轉變。

報告也認為，智慧健康社群影響力將持續發酵，過去醫療照護體系被視為影響健康狀況的主因，不過研究發現，高達八成以上的健康問題和醫療體系無關，飲食、運動、社經地位與居住環境才是關鍵。因此，公家機關、非營利組織與私人企業等，皆努力建立防治疾病與維護身心健康的「智慧健康社群」。

報告認為，在物聯網與穿戴式裝置幫助下，社群將賦予個人自主管理健康福祉的權力、協助凝聚社群共識與歸屬感、運用數位科技與行為科學理論、善用資料改善計畫成果、建造全新且創新的生態系統，成為維護消費者健康福祉的重要角色。