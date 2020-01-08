英特爾多管齊下 持續攻桌機市場

英特爾正進行轉型，由以PC為中心的公司，轉以資料為中心，英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui於美西時間7日表示，面對不斷變化的市場與環境，英特爾願意承擔更多風險，努力不懈發展所投入的技術，而2020年也會見到第10代桌機處理器上市。

Frank Soqui指出，英特爾強調的概念是，為正確的工作負載對應提供合適的產品。去年該公司為遊戲、內容創作與高階桌機領域都提供領先的產品，對不同的潛在市場進行投資，並且為目標客戶推出相應的產品。

對於桌機市場的發展，Frank Soqui強調，個人電腦仍然是英特爾業務的重要面向，這塊領域仍然存在許多機會。去年該公司為特殊用戶族群推出數種專門設計的產品，例如對遊戲玩家而言，i9-9900KS是一個特別版本，可提供高達5.0 GHz的全核心渦輪頻率，提供極致遊戲體驗。另外，為了快速擴展創作者PC市場，英特爾也推出Xeon W-2200處理器，針對各種工作流程進行優化，包括內容創建、工程設計，及推動人工智慧／深度學習的界限。

Frank Soqui也提到，去年桌機市場的下降趨勢較為緩和，且並非所有桌上型電腦產品銷售都呈現下跌，例如商用桌機的需求，就還在持續成長當中。商用桌機約占英特爾桌機產品營收的67％。同時，近期內看到的機會則是Chrome在商業市場逐漸興起。

在創作者PC方面，Frank Soqui說，英特爾將繼續與OEM和產業生態系合作，以設計與落實快速發展，並在2020年與2021年推出多款創作者優先的PC產品，以滿足創作者對運算能力的要求。