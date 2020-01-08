親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大馬羽賽／迅速解決陸選手！ 戴資穎直落二晉16強

伊朗飛彈報復美軍 專家：川普可能採取兩行動

英特爾多管齊下 持續攻桌機市場

2020-01-08 20:11經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

英特爾正進行轉型，由以PC為中心的公司，轉以資料為中心，英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui於美西時間7日表示，面對不斷變化的市場與環境，英特爾願意承擔更多風險，努力不懈發展所投入的技術，而2020年也會見到第10代桌機處理器上市。

Frank Soqui指出，英特爾強調的概念是，為正確的工作負載對應提供合適的產品。去年該公司為遊戲、內容創作與高階桌機領域都提供領先的產品，對不同的潛在市場進行投資，並且為目標客戶推出相應的產品。

對於桌機市場的發展，Frank Soqui強調，個人電腦仍然是英特爾業務的重要面向，這塊領域仍然存在許多機會。去年該公司為特殊用戶族群推出數種專門設計的產品，例如對遊戲玩家而言，i9-9900KS是一個特別版本，可提供高達5.0 GHz的全核心渦輪頻率，提供極致遊戲體驗。另外，為了快速擴展創作者PC市場，英特爾也推出Xeon W-2200處理器，針對各種工作流程進行優化，包括內容創建、工程設計，及推動人工智慧／深度學習的界限。

Frank Soqui也提到，去年桌機市場的下降趨勢較為緩和，且並非所有桌上型電腦產品銷售都呈現下跌，例如商用桌機的需求，就還在持續成長當中。商用桌機約占英特爾桌機產品營收的67％。同時，近期內看到的機會則是Chrome在商業市場逐漸興起。

在創作者PC方面，Frank Soqui說，英特爾將繼續與OEM和產業生態系合作，以設計與落實快速發展，並在2020年與2021年推出多款創作者優先的PC產品，以滿足創作者對運算能力的要求。

Frank Soqui也引述英特爾執行長Bob Swan先前所提，認為隨著世界發展及對龐大資料的需求，需要有替代性的架構，現在看到GPU、FPGA和軟體，以及越來越多的元件，被納入更多不同的裝置中。當客戶有更多選擇時，該公司就必須更具備競爭意識，並且發揮團隊精神一起合作。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui。記者鐘惠玲／攝...
英特爾客戶運算事業群副總裁暨電競部門總經理Frank Soqui。記者鐘惠玲／攝影
分享

英特爾處理器

延伸閱讀

英特爾搶攻ADAS與自駕商機 在中韓市場各有...

AMD追趕Intel表現出色 今年繼續看好

英特爾新處理器 將帶旺台系鏈

華碩Chromebook 通過雅典娜驗證

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

科技巨頭推動 重塑醫療產業樣貌

2020-01-08 14:42

微星強攻IPS電競螢幕 CES發表三款新品

2020-01-08 14:42

工研院與愛普瑞、宏遠簽約 推智能運動穿戴

2020-01-08 14:42

蘋果A14晶片 法人：台積可望通吃

2020-01-08 14:42

聯發科推第2顆5G晶片 天璣800搶攻中高階市場

2020-01-08 14:42

原東芝記憶體／鎧俠失火 燒旺台灣記憶體族群股價

2020-01-08 14:42

鴻海攜手美日聯軍 攻AI伺服器

2020-01-08 14:42

電信業拚了 5G黃金頻段激戰標金破千億續飆

2020-01-08 11:26

鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器

2020-01-08 11:16

聯發科熱轉 4G晶片缺貨

2020-01-08 00:48

英特爾新處理器 將帶旺台系鏈

2020-01-08 00:45

飆破千億續競標…5G標金飆 業者財務恐增壓

2020-01-08 00:44

昂寶8日停牌 傳有併購案

2020-01-08 00:35

大聯大收購文曄案 陸反壟斷機構關注

2020-01-08 00:35

台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光

2020-01-08 00:05

華碩Chromebook 通過雅典娜驗證

2020-01-07 23:57

強攻5G 聯發科中階版晶片亮相

2020-01-07 23:56

台積削減逾二成產能？ 外資揭華為砍單內幕

2020-01-07 23:35

中科后里園區環差 初審過關

2020-01-07 23:33

5G用不起？ 政院喊免驚

2020-01-07 23:32

友達增產 三箭齊發

2020-01-07 23:30

5G競標戰況激烈 中華信評：影響業者評等

2020-01-07 23:28

5G標金破千億仍煞不住 進逼4G標金紀錄

2020-01-07 17:54

經濟解析／三星削價搶單 但還是無法追上台積電

2020-01-07 17:30

價格不斷飆高 5G競標戰況激烈影響電信業評等

2020-01-07 16:19

印度馬哈拉施特拉邦投資生變？鴻海聲明全文來了

2020-01-07 16:19

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

台積削減逾二成產能？ 外資揭華為砍單內幕

2020-01-07 23:35

台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光

2020-01-08 00:05

50K上班族問月存一萬及格嗎？ 網友曝存款黃金比例

2020-01-08 09:28

最狂董事長！ 星宇首航竟由張國煒親駕

2020-01-08 20:09

友達增產 三箭齊發

2020-01-07 23:30

聯發科熱轉 4G晶片缺貨

2020-01-08 00:48

5G用不起？ 政院喊免驚

2020-01-07 23:32

觸金管會紅線！街口胡亦嘉親上火線 老爸胡定吾力挺

2020-01-08 15:42

四大外銀2020投資報告出爐 重點一次看

2020-01-07 23:42

貨櫃屋固定地上 課房屋稅

2020-01-07 23:58

金價1600美元提前報到 早盤價位創六年新高

2020-01-08 10:41

英特爾新處理器 將帶旺台系鏈

2020-01-08 00:45

台塑集團年終 今年發4.94個月

2020-01-07 23:40

兆豐金去年賺進289億元

2020-01-07 23:57

出口走出低潮 四小龍最佳

2020-01-08 00:30

我去年出口3千多億美元 陸占4成仍居首

2020-01-07 23:34

昂寶8日停牌 傳有併購案

2020-01-08 00:35

名家觀點／從壽險匯損看央行穩匯的是與非

2020-01-08 00:43

國旅補助 有望再推出

2020-01-07 23:31

去年工具機外銷 下滑16%

2020-01-08 00:28

Uber與現代合作 2023年改開空中計程車

2020-01-08 02:58

台塑發放年終採新制計算 員工賺到

2020-01-07 23:34

推託付寶疑踩紅線…金管會查街口投信「最重撤照」

2020-01-08 00:30

央行新任理事 台糖董座陳昭義、學者洪福聲等入列

2020-01-08 17:01

鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器

2020-01-08 11:16

旗下保經公司疏失 台中銀整體罰1,080萬

2020-01-08 00:00

台中巨蛋招商 拚2022動工

2020-01-08 00:31

群創與美國Tanvas合作 發表新一代觸覺反饋車用顯示器

2020-01-08 15:23

微風集團尾牙席開百桌 年終上看7個月

2020-01-07 22:30

微風大串連 打造新生態圈

2020-01-08 00:35

胡亦嘉上火線說明託付寶 金管會堅持基金不能保證收益

2020-01-08 17:40

北富銀、中信銀 准增設分行

2020-01-08 00:00

大聯大收購文曄案 陸反壟斷機構關注

2020-01-08 00:35

胡亦嘉發豪語：三個月內 街口託付寶規模上看300億元

2020-01-08 16:40

中科后里園區環差 初審過關

2020-01-07 23:33

壽險100億滿期金 提前發放

2020-01-08 00:01

特斯拉新車款提前出貨 貿聯、和大業績進補

2020-01-07 23:45

電信業拚了 5G黃金頻段激戰標金破千億續飆

2020-01-08 11:26

黃金概念股短線操作 法人提醒注意這兩點

2020-01-08 12:02

外銀：高利率貨幣 別重押

2020-01-07 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top