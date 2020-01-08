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台灣大攜思納捷攻節能商機 捷安特導入省三成電費

2020-01-08 17:02經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大(3045) 去年初攜手思納捷打造「雲端AI能源管理平台」交出好成績，巨大旗下單車龍頭品牌台灣捷安特，在用電最兇的盛夏導入，4個月時間省下近3成電費，目前已有包括醫院、學校百貨商場及養護中心等超過數百場域陸續引進中，平台結合AI與IoT應用，反轉「耗能」變為「節能」。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，一般企業與大型製造業都有強烈的節能需求，台灣大深信節能之道，在於「數據先行」，在這個科技思維下產生「雲端AI能源管理平台」，這個服務即時整合大量數據，讓用電資訊一目瞭然，推出至今，客戶反應相當正面。

台灣捷安特標榜騎動健康的綠色生活，去年6月導入「雲端AI能源管理平台」監測辦公室總用電情形後，搭配遠端控制冷氣設備，節省可觀電費，台灣捷安特也指出，平台所提供的數據，確實讓員工對省電更加「有感」，公司每週公告節電戰報，激勵同仁一起聰明節電，還把節省下來的戰果，直接回饋給同仁享用下午茶。

台灣大與思納捷聯手打造的「雲端AI能源管理平台」，透過建置IoT感測器，全天候遠端監控場域內各種用電情況，協助企業24小時能源監控及用電資訊可視化，運用電腦、手機APP遠端隨時記錄多場域用電量，當系統偵測到閒置設備仍在耗能，就會立即發出通知告警(alert)，並採大數據分析，提供能源需量預測，找出最實惠的電價結構，以達到節費目標。

思納捷總經理莊棨椉表示，「雲端AI能源管理平台」推出後，因節能效益具體亮麗，頗受市場好評，該服務獨特的優勢，除基本電能管理功能外，平台還可依照客戶需求逐步擴充到空氣品質監測、智慧用水、空調管理與室內照明管理等，尤其是對大型製造業，更能發揮到水電環控的總管角色，全方位智慧升級，提升工廠產能與效能，以邁向工業4.0的全球趨勢。

雲端台灣大

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