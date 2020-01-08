鼎炫-KY去年營收18.6億、年增 12.66% 創歷史新高

全球衡器暨專業EMI材料廠鼎炫-KY（8499）今（8）日公布去年12月合併營收1.76億元，創歷年單月第三高，連續三個月成長，月增4.19％，累計去年全年合併營收18.56億元，改寫歷年新高記錄，年增12.66％。

受惠旗下EMI材料與衡器雙事業出貨動能持續升溫，帶動去年12月整體出貨表現，鼎炫-KY表示，12月營收創歷年單月第三高，除EMI材料事業受惠美系主要客戶新款筆電、平板電腦及其他產品等EMI材料備貨逐步提升，及持續深化EMI材料既有客戶訂單，提升單一機種產品EMI材料滲透率，切入PCB軟板廠供應鏈，擴大應用領域效益逐步顯現。

在衡器事業方面，去年12月同步受惠外銷ODM衡器訂單及中國華中地區農貿智能衡器訂單出貨挹注，帶動12月衡器事業營收比重增至4成。

鼎炫-KY指出，集團持續拓展智能衡器產品銷售表現，擴大自有品牌「T-Scale」市場占有率，進行衡器軟硬體產品升級與完善智能衡器產品線，並推出「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，瞄準中國智慧農貿市場趨勢，可提供包括城市食安追溯、國家稅務、企業ERP管理、第三方銀行支付與微信線上商城等多元化系統服務。

此外，透過中國農貿市場專案的接單策略調整、及佈建中國各大區域銷售通路，目前已完成多處農貿智能衡器訂單出貨，同時，在全球大型連鎖超市加速智能化趨勢中，除搶進歐美地區大型連鎖超市的ODM業務，並在印度成立子公司以拓展當地業務，有助挹注衡器事業開創新一波銷售動能。

展望2020年，鼎炫-KY看好全球物聯網、大數據、5G技術成長步伐加速，持續針對旗下衡器及EMI材料雙業務進行新款產品研發，EMI材料事業在新技術帶動規格提升的挑戰中，更可發揮集團材料研發、及銷售服務等垂直整合優勢，有望切入新客戶、新應用領域以挹注EMI材料事業良好成長動能。

另外，集團在穩固傳統電子秤良好銷售基礎上，則是強化智能衡器的研發與銷售，看好中國政府日益強化食品安全追溯的重視，有助於帶動中國農改超商機持續發酵，以期創造集團未來營運保持良好動能。