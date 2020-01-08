迅得去年營收29.69億元 今年目標改善

PCB相關系統整合設備商迅得（6438）8日公布去年12月營收約為2.34億元，年減14.5%、月增24.8%，累計去年營收約29.69億元，年減約20.9%。

迅得先前提到，是在去年整頓大陸光電事業部關閉並轉型，相關調整難免影響營收表現，不過公司目標，歷經體質調整今年營運持續改善。