迅得去年營收29.69億元 今年目標改善

相關新聞
科技巨頭推動 重塑醫療產業樣貌2020-01-08 14:42
微星強攻IPS電競螢幕 CES發表三款新品2020-01-08 14:42
工研院與愛普瑞、宏遠簽約 推智能運動穿戴2020-01-08 14:42
蘋果A14晶片 法人：台積可望通吃2020-01-08 14:42
聯發科推第2顆5G晶片 天璣800搶攻中高階市場2020-01-08 14:42
原東芝記憶體／鎧俠失火 燒旺台灣記憶體族群股價2020-01-08 14:42
鴻海攜手美日聯軍 攻AI伺服器2020-01-08 14:42
電信業拚了 5G黃金頻段激戰標金破千億續飆2020-01-08 11:26
鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器2020-01-08 11:16
聯發科熱轉 4G晶片缺貨2020-01-08 00:48
英特爾新處理器 將帶旺台系鏈2020-01-08 00:45
飆破千億續競標…5G標金飆 業者財務恐增壓2020-01-08 00:44
昂寶8日停牌 傳有併購案2020-01-08 00:35
大聯大收購文曄案 陸反壟斷機構關注2020-01-08 00:35
台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光2020-01-08 00:05
華碩Chromebook 通過雅典娜驗證2020-01-07 23:57
強攻5G 聯發科中階版晶片亮相2020-01-07 23:56
台積削減逾二成產能？ 外資揭華為砍單內幕2020-01-07 23:35
中科后里園區環差 初審過關2020-01-07 23:33
5G用不起？ 政院喊免驚2020-01-07 23:32
友達增產 三箭齊發2020-01-07 23:30
5G競標戰況激烈 中華信評：影響業者評等2020-01-07 23:28
5G標金破千億仍煞不住 進逼4G標金紀錄2020-01-07 17:54
經濟解析／三星削價搶單 但還是無法追上台積電2020-01-07 17:30
價格不斷飆高 5G競標戰況激烈影響電信業評等2020-01-07 16:19
印度馬哈拉施特拉邦投資生變？鴻海聲明全文來了2020-01-07 16:19
ViewSonic+中華電信 智慧白板前進校園2020-01-07 14:40
CES 微星衝刺 推首款5G電競桌機2020-01-07 14:40
英特爾第11代處理器 CES亮相2020-01-07 14:40
華為砍單 台供應鏈兩樣情2020-01-07 14:39
晶技去年營收正成長 漲價效應挹注今年Q1營收2020-01-07 13:04
培育企業人才高戰力 工研院表揚傑出「卓越桂冠講師」2020-01-07 11:00
封關收黑 台股2019風光滿面2020-01-01 00:58
產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天2019-12-28 13:58
電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正2019-12-10 00:33
熱門文章
台塑集團年終獎金出爐！每人領4.94個月2020-01-07 17:02
微風集團尾牙廖鎮漢身邊女伴換人 高顏值女兒初亮相2020-01-07 19:47
微風千金尾牙首度亮相！神似母親孫芸芸 眾人驚艷2020-01-07 19:48
新制勞退首批月領2084元？ 勞動部算給你看2020-01-07 19:30
台積削減逾二成產能？ 外資揭華為砍單內幕2020-01-07 23:35
台中銀保經遭重罰1080萬！高層拿高額交際費、業務員沒業績領獎金2020-01-07 18:29
台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光2020-01-08 00:05
50K上班族問月存一萬及格嗎？ 網友曝存款黃金比例2020-01-08 09:28
友達增產 三箭齊發2020-01-07 23:30
聯發科熱轉 4G晶片缺貨2020-01-08 00:48
北富銀一次增設8家分行 金管會准了2020-01-07 17:17
5G用不起？ 政院喊免驚2020-01-07 23:32
遠航欠薪嚴重違法 北市勞動局重罰150萬元2020-01-07 17:39
四大外銀2020投資報告出爐 重點一次看2020-01-07 23:42
華新科、禾伸堂看市況 訂單增加、交期拉長2020-01-07 20:37
大同拿下蘇花改交通控制工程標案 金額約4.7億元2020-01-07 18:03
英特爾新處理器 將帶旺台系鏈2020-01-08 00:45
談2020景氣 微風董事長廖鎮漢：變化多端的一年2020-01-07 20:24
金價1600美元提前報到 早盤價位創六年新高2020-01-08 10:41
街口「託付寶」規避監理 金管會：違法最重撤照2020-01-07 18:09
經濟解析／三星削價搶單 但還是無法追上台積電2020-01-07 17:30
台塑集團年終 今年發4.94個月2020-01-07 23:40
出口走出低潮 四小龍最佳2020-01-08 00:30
貨櫃屋固定地上 課房屋稅2020-01-07 23:58
兆豐金去年賺進289億元2020-01-07 23:57
我去年出口3千多億美元 陸占4成仍居首2020-01-07 23:34
觸金管會紅線！街口胡亦嘉親上火線 老爸胡定吾力挺2020-01-08 15:42
昂寶8日停牌 傳有併購案2020-01-08 00:35
美食外送大街小巷穿梭賣命 平均單筆訂單不到250元2020-01-07 16:53
名家觀點／從壽險匯損看央行穩匯的是與非2020-01-08 00:43
微風集團尾牙席開百桌 年終上看7個月2020-01-07 22:30
5G標金破千億仍煞不住 進逼4G標金紀錄2020-01-07 17:54
Uber與現代合作 2023年改開空中計程車2020-01-08 02:58
推託付寶疑踩紅線…金管會查街口投信「最重撤照」2020-01-08 00:30
台塑發放年終採新制計算 員工賺到2020-01-07 23:34
旗下保經公司疏失 台中銀整體罰1,080萬2020-01-08 00:00
我骨瘦如柴成就你恭喜發財！銀行紅包袋大走文青風2020-01-07 19:21
去年工具機外銷 下滑16%2020-01-08 00:28
信保和銀行合作「送保即時通」 擴大銀行小微放款能量2020-01-07 18:28
鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器2020-01-08 11:16
留言