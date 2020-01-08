三星跳電激勵買方預期性補貨 DRAM合約價起漲

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，近一個月來DRAM現貨價格持續走揚，加上2019年12月31日三星華城廠區發生跳電，雖然整體記憶體供給並未受到重大影響，但觀察到各產品別買方備貨意願進一步增強；TrendForce再次修正今年第1季DRAM合約價格預測，由原先「大致持平」調整為「小漲」，價格正式提前翻轉向上。

在標準型記憶體，雖然第1季的價格仍在議定中，但TrendForce預估持平甚至小漲的可能性高。先前在中美貿易關稅的不確定性下，大部分銷往美國的筆電都趕在2019年第四季出貨，導致今年第1季的出貨較為疲弱。

但考量今年DRAM的供給位元成長幅度僅不到13%，加上三星跳電事件的影響，PC OEM廠已做好DRAM即將漲價的可能，當前都以建立更佳的庫存水位為目標，因此在採購上願意接受持平或更高的模組合約價格；若原廠能夠在第1季增加供貨量，買方甚至願意接受更高的價格，以確保安全的庫存水位。

行動式記憶體方面，雖然第1季智慧型手機市場在5G的議題下所有支撐，但因5G晶片初期供應數量有限，加上傳統淡季影響，拉貨動能依舊偏弱，因此TrendForce原先預測行動式記憶體Discrete/eMCP價格將較前一季下跌0-5%。

但自去年12月中開始，除了伺服器記憶體與繪圖用記憶體需求增溫，帶動整體價格走勢提前反轉外，NAND Flash的供應告急同樣激勵eMCP的價格表現，因此將行動式記憶體的價格預估由「小跌」調整為「大致持平」。

利基型記憶體，由於三星華城廠區Line 13的DRAM生產重心主要為20/25nm的利基型記憶體產品，加上受到現貨市場價格上揚的影響最為直接，使得利基型記憶體價格將提早反彈。

目前來看，雖然鎖定季度合約價(quarterly lock-in price)的第一線大客戶有機會守住持平，不過原廠的供貨達成率 (fulfillment rate)不到6成，加上採購端截至去年底都未積極備貨，導致庫存偏低，月合約價可能將開始逐月向上。

此外，重複下單(double-booking)的出現也可能導致原廠的供貨達成率進一步惡化，因此第1季DDR3和DDR4的價格預估將較前一季上漲0-5%。