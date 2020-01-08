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MIC 智慧車 AI與5G是未來趨勢

2020-01-08 14:21經濟日報 記者 蕭君暉／台北即時報導

2020年美國消費性電子展（CES）美國拉斯維加斯正式開展，資策會產業情報研究所（MIC）資深研究團隊前進展會，同步更新研究團隊觀展的最新解析，MIC副所長洪春暉表示，可看到幾乎所有大廠都強調開放的創新體系，或創新的生態體系與跨域合作，顯示新興科技的演進帶動了產業創新模式的改變，未來特定行業的應用與技術所涵蓋的領域將大到單一大廠難以獨立涵蓋，因此，如何有效整合、利用策略合作或與外部資源整合，是業者能否利用此波創新風潮加速成長的關鍵。

另一個觀展亮點則是智慧車的進展。資策會MIC資深研究團隊表示，傳統汽車業者、車電供應鏈業者、ICT業者，皆積極推動將新興ICT科技導入汽車設計，聚焦重點則有所不同，汽車相關業者強調使用者體驗的強化，對於智慧車、智慧移動的關注多從駕駛者、使用者角度著手；ICT業者則強調技術規格、產品效能與異業合作。

洪春暉認為，未來將可預見各大車廠將大幅度的轉型，從汽車製造業逐漸演進為交通移動服務業，轉型過程中勢必需要更大量的ICT軟、硬體技術投入，有意跨足汽車領域的臺灣ICT業者應可尋求深度合作的契機。

觀測本次展會，資策會MIC資深研究團隊表示，AI從過去的概念性進展到實務應用階段，除了有晶片業者將AI作為本次展會主軸，也可看到多數系統業者已開始實際運用AI技術於各領域，從家庭中的電器、電視，甚至健康照護到汽車、工廠等，新興應用開始落地並進入實際商用階段。除了AI，5G也是展會另一矚目重點，可觀測到更多大廠開始利用5G技術，結合AI、大數據、IoT技術來推出多元新興應用與產品，如聯想與高通便合作推出第一款5G PC等。

資策會5G

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