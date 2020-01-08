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工研院攜愛普瑞、宏遠 搶攻全球數位運動科技商機

2020-01-08 13:03經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

運動產業夯，根據國際調查機構Plunkett Research統計，2016年起全球運動休閒相關產業每年以5.7%的幅度成長，預估至2020年，總產值將衝上2兆美元；看準運動商機，工研院今（8）日在美國消費性電子展（CES）與宏碁集團子公司愛普瑞、及跨足美國市場的紡織製造大廠宏遠興業（1460）簽署合約，，攜手搶攻全球數位運動商機。

工研院院長劉文雄表示，工研院擔任學術界基礎研究與產業界產品的研發橋樑，在這個角色定位下，所做的研發，絕對不是為了研發而研發，只存在實驗室，而是以市場為導向，也就是說在做技術研究時，一定會想到最後使用者的需求及最後產業的發展。劉文雄指出，今日簽約不只是三方的合作，而是以國際市場為目標，連結產業鏈一起把研究成果帶到市場上，讓人類社會能夠共享這樣的成果。

宏遠美國有限公司副總經理吳森茂表示，宏遠立足台灣超過30年，同時擁有廣泛的全球網絡，在美國北卡羅來納州森林市更設立新工廠，產品橫跨加工紗、織布、染整、塗佈貼合、印花與成衣設計代工等，服務全球超過300個知名品牌。

吳森茂說，工研院與愛普瑞是最佳合作夥伴，尤其是「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」在數位運動上的加值運用上非常出色的表現，期待三方合作的新火花。

愛普瑞總監陳嘉言表示，愛普瑞是專注於騎乘與運動相關的物聯網產品、服務與平台品牌，也是負責設計及運動器材銷售通路的品牌。近年來，在全球興起運動科技風潮下，更跨入智慧訓練台領域；很高興能與工研院與宏遠簽署數位運動科技合作備忘錄，希望能經由這樣跨界合作，從戶外到戶內，從業餘到專業，提供消費者一個完美的解決方案。

根據內政部最新資料統計，國人平均壽命從2008年的78.6歲增至2018年80.7歲，顯示國人愈來愈長壽，也代表自我健康管理意識逐漸提升。工研院研發的「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態後，可控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化，只要透過手機操作，就可立即連結身上智慧穿戴裝置的所有感應點，解決現有運動個人化回饋與防護服務技術缺口。

工研院宏遠

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