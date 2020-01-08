消費者偏愛指紋辨識 研調：手機朝多辨識方案趨勢

生物辨識（biometrics）技術採取人體獨有特徵作為身分的安全識別依據，直覺的操作模式提供便捷的使用體驗。指紋、人臉與虹膜是三種手機常採用的人體特徵，搭配AI演算法可提升辨識可靠度與速度。根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓調查，在生物辨識應用中，以指紋辨識最受消費者歡迎，在各主要應用被選擇的比例約為30%；目前手機應用尚未出現絕對的防偽生物辨識技術，市場趨勢朝向結合多種互補生物辨識技術，提供多重安全機制。

螢幕下指紋（Fingerprint on Display；FoD）解決方案能有效改善手機螢幕佔比，目前以光學影像和超音波技術為主流，尤其以光學影像兼具成本與效能，最受手機商歡迎。

iPhone在人臉辨識應用上發展成熟，採用3D結構光(Structured Light)技術，搭配自家研發的AI晶片，辨識準確性與速度均達水準之上。Android 10始提供原生3D人臉辨識支援，採成本較3D結構光低的飛時測距(Time of Flight；ToF)技術並搭配機器學習，有效提升安全性與辨識率。

三星(Samsung)曾採用高辨識度的虹膜辨識應用於旗艦機款，看中虹膜辨識具有高安全性與辨識率而選用，然虹膜辨識技術受限辨識區域與辨識角度，於手機市場佔有率和指紋、人臉辨識仍有一段差距。