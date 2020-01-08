Socionext攜鴻海、Network Optix打造AI伺服器解決方案

全球領先的系統級晶片 (SoC) 供應商Socionext與鴻海(2317)、Network Optix攜手合作，打造具備高擴充性的邊緣AI伺服器解決方案；新系統基於人工智能神經網路訓練模型支持邊緣運算、智慧能源、物聯網（IoT）和即時數據分析等不同情境的應用，可佈建在智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳博士表示，「 Socionext多年來一直是鴻海可靠且值得信賴的技術合作夥伴。在BOXiedge的產品布局上，我們與Socionext技術整合，並使用Network Optix的“Nx Witness VMS”。透過串聯服務產業生態系(ecosystem)來創造加乘效果，為ARM伺服器市場提供更具價值的軟硬整合型解決方案」。

Socionext與全球智慧製造的領導者鴻海、及提供創新影像管理軟體（Video Management Software）的Network Optix 合作。此款伺服器內建24核心ARM Cortex-A53 SoC，充分發揮ARM處理器在多核心處理和節能的卓越性能。新系統基於人工智能神經網路訓練模型支持邊緣運算、智慧能源、物聯網（IoT）和即時數據分析等不同情境的應用，也可佈建於智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

Socionext和鴻海攜手開發“BOXiedge”是一款高密度運算、無風扇且高效能的邊緣伺服器，尺寸僅200mm x 200mm（1U），一般使用下僅消耗30W功率。

BOXiedge是工業互聯網AI應用的理想選擇，因內建AI加速卡能提供超過20 TOPS的算力，在物件偵測與分類方面具有出色的性能，同時也支持主流的Caffe和TensorFlow 等AI軟體開發框架，因此不需要額外的學習時間就可快速上手。

為了支持更多的影像處理與即時監控計算等應用，鴻海在BOXiedge伺服器將預載Network Optix的Witness VMS，將可立即支援市面上多款網路相機 (IP Cam) ，提升整體工作效率。

BOXiedge邊緣運算伺服器採用具超快速處理能力的 Arm-based CPU。除內建高算力的AI加速卡外，同時結合Network Optix的Nx Witness VMS 影像管理軟體系統，強化影像監控的即時處理能力與管理；Nx Witness VMS可即時進行多個影像平行輸入處理，並提供許多強大功能且簡易的使用者介面，供使用者來檢視和管理多個輸入IP影像串流。Nx Witness VMS也可相容於大多數的伺服器硬體和主流的作業系統。

此款微型高效的Edge-AI伺服器非常適合即時的邊緣運算，如使用源數據（含偵測物體、人物、商品、人臉和路徑）分辨和過濾影像輸入。適合應用的層面包含智慧零售、智慧製造、監控、醫療AI等。

Network Optix行銷及商務開發總監Tony Luce指出，「Socionext自研發的高階SoC產品，能完美符合高效能與小型化兼備的AI硬體需求。此次Nx、Socionext、鴻海三方的合作，為市場及用戶們提供一個更強大易用的Video運算硬體，適用於各種從雲端 IoT或就地部署(on-premise)的應用」。

Socionext 車用及工業用解決方案事業群 (Automotive & Industrial Business Group) 副總後藤 公太郎 (Kotaro Goto) 表示，「Socionext作為SoC解決方案的領先開發者，很高興與鴻海和 Network Optix 具指標性的高科技公司合作。針對各種邊緣運算服務提供者，提供簡便可擴充架構的硬體方案。讓企業們能夠快速佈建到各種工作流程，有效率地展開邊緣作業」。