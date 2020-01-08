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2020醫療照護產業報告 科技助攻！邁向三大新價值鏈

2020-01-08 11:37經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今發布《2020醫療照護產業展望》報告，就2020年全球與台灣醫療照護產業發展趨勢進行剖析。

內容指出，在科技發展與谷歌（Google）、蘋果（Apple）等消費科技巨頭多角化經營驅動下，2040年前醫療照護產業將全面轉變為「資料＋平台、健康＋照護服務、照護服務支援者」三大全新的價值鏈。

同時，隨著消費者追蹤自身健康資訊的比例提升，健康資料的收集、儲存與分析完整，有助將傳統治療疾病目的，逐步推展為維護健康的目標，成為醫療體系的核心。

勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人溫紹群表示，在物聯網、穿戴式裝置、 AI 等數位科技的輔佐下，醫療照護逐步跨出醫院圍牆，除了逐步推動醫療照護場域轉移，也刺激醫療機構與科技產業跨界創新合作，更進一步將醫療照護的服務內涵，帶向更個人化、自主化的方向發展，構建以消費者為主體的預防醫療機制，迎接醫療照護產業全新典範轉移的契機。

溫紹群表示，大數據、人工智慧、物聯網等科技發展，正全面翻轉醫療照護這個高度專業且嚴謹保守的產業。面對醫療資料互通開放與醫療場域去中心化的趨勢，未來全球醫療照護產業的發展重點，將由治療疾病轉向改善健康；同時，連網裝置與醫療資料互通，也將帶領消費科技與醫療科技走向融合，朝推出更有效、更符合成本效益的照護方案邁進。

Google、Apple、Amazon、Microsoft等消費科技巨頭企業，因提供消費者健康資料存取的服務，擁有收集、儲存與分析的立基點，成為醫療照護產業的新興參與者。同時，其擁有低風險穿戴式裝置創新能力、龐大的研發預算、有效的分銷管道、內化的創新文化等優勢，將自醫療照護產業崛起，進而影響整體結構鏈。勤業眾信報告預估，2040年前醫療產業將全面朝「資料＋平台、健康＋照護服務、照護服務支援者」三大價值鏈進行轉變。

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