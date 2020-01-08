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聯發科發布5G天璣800單晶片 上半年終端手機問市

2020-01-08 11:35經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）繼去年底首款天璣1000高階5G單晶片後，第二顆5G單晶片問市，今（8）日發布中高端5G智慧手機旗艦級單晶片天璣800，積極搶攻5G市占率；由於該晶片挾高階優質性能、中端價格優勢，預料可快速獲得全球5G品牌手機大廠採用，象徵聯發科在高中階5G單晶片佈局趨於完整，而首批搭載天璣800系列5G晶片的終端手機將於2020年上半年問市。

聯發科5G單晶片再進擊，針對中高階5G智慧型手機推出天璣800，與天璣1000相同均採台積電7奈米先進製程製造，並整合5G數據機降低功耗，及同級別的4核GPU。聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，繼天璣1000系列旗艦級的5G智慧手機系統單晶片登場後，聯發科推出中端大眾市場的天璣800系列，將先進的技術及優異的規格推廣給客戶，朝5G普及化的目標邁進。

要將數據機晶片整合於單晶片相當不易，最困難而關鍵技術在於解決晶片運作發熱問題，聯發科不僅解決發熱問題，且效能大幅提昇，也因整合數據機於同一單晶片，讓智慧型手機內部可騰出更多空間給電池，在5G高頻高速同時也高耗電特性之下，電池容量空間格外重要。而該款晶片相當於高通驍龍765G等級晶片，聯發科鎖定全球中高階5G市場。

5G智慧型手機聯發科

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