鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器

鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫） 分享 facebook 鴻海（2317）集團今（8）日宣布，與日本系統級晶片 （SoC)） 供應商Socionext以及美國影像軟體大廠Network Optix合作，打造具備高擴充性的邊緣運算AI（人工智慧）伺服器解決方案BOXiedge。

依據三方計畫，開發AI伺服器內建24核心ARM Cortex-A53 SoC，充分發揮ARM處理器在多核心處理和節能的卓越性能。新系統基於人工智慧神經網路訓練模型支持邊緣運算、智慧能源、物聯網（IoT）和即時數據分析等不同情境的應用，亦可佈建於智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳表示，Socionext多年來一直是鴻海可靠且值得信賴的技術合作夥伴。在BOXiedge的產品布局上與Socionext技術整合，並使用Network Optix的Nx Witness VMS。雙方透過串聯服務產業生態系統來創造加乘效果，為ARM伺服器市場提供更具價值的軟硬整合型解決方案。

Network Optix行銷及商務開發總監Tony Luce指出，Socionext自研發的高階SoC產品，能完美符合高效能與小型化兼備的AI硬體需求。此次三方的合作，為市場及用戶們提供一個更強大易用的影像運算硬體，適用於各種從雲端物聯網或就地部署的應用。

Socionext 車用及工業用解決方案事業群副總後藤公太郎則表示，很高興與鴻海和 Network Optix 具指標性的高科技公司合作。針對各種邊緣運算服務提供者，提供簡便可擴充架構的硬體方案。讓企業能快速與有效率布建且應用於工作流程。