合勤 搶當小型企業最聰明的資安防護小英雄

國際網通大廠合勤集團（ZYXEL）推出專為小型企業設計 ATP100智能防火牆，具備不斷成長的雲端情資資料庫、沙箱機制及主動式黑名單防護功能，協助小型企業應付各種新式威脅時更加事半功倍，特別是防禦來自駭客的新型攻擊、勒索病毒與阻斷式攻擊，要成為小型企業最聰明的資安防護小英雄。

合勤表示，ATP系列擁有最先進雲端防護技術，有效防護零時差攻擊、杜絕未知威脅，ATP智能防火牆系列具備進階UTM功能，提供多層次安全防護，包含惡意程式阻擋、殭屍網路病毒過濾、入侵偵測防禦、智能應用程式管理、網頁安全防護、阻擋特定國家或地區IP與來自內外部的多種威脅，讓小型企業更安心。

此外，合勤建置最新的資安雲，共享威脅情報全球聯防，合勤資安雲結合全球佈署的網路防火牆設備，不斷累積惡意軟體與威脅情資，同時整合全球頂尖的資安資料庫，並且利用AI智慧學習功能進行自動威脅分析，主動反饋至全球合勤ATP智能防火牆進行資安聯防，有效防護零時差攻擊，搭配雲端沙箱技術，杜絕未知威脅，當企業遭受新樣態病毒攻擊時，ATP100所搭配的雲端沙箱技術，可提供更嚴密的傳輸護守，為企業打造安全、安心的網路環境。

合勤表示， ATP智能防火牆能主動將網路通訊位址(IP)與雲端資料庫進行即時比對，一旦發現高風險的網路流量時，將依據防火牆的安全政策（Security Policy）主動進行阻斷、告警與記錄，減少用戶誤觸惡意網址、遭受駭客中繼站（Control and Command Server）操控，甚而阻隔Botnet殭屍網路連線等威脅，而先進雲端分析平台，讓管理更簡易 : 為便利管理與掌控網路狀態，ATP系列皆提供SecuReporter先進雲端智能分析平台，利用雲端智能進行網路流量與威脅紀錄的關聯分析，提供高可視性的圖形化儀表板，清楚呈現網路安全狀態等，並可定期產出安全記錄和威脅分析統計報表，讓小型企業輕鬆掌握即時的網路與安全狀態，降低網路安全管理的負擔，專注企業核心業務。