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NVIDIA與Pure storage合作 AI系統獲長庚醫院導入

2020-01-07 17:30經濟日報 【記者簡永祥／台北報導 】

晶片大廠輝達（NVIDIA）與專業儲存解決方案大廠Pure Storage攜手合作，將自家AI系統，導入長庚紀念醫院的顯微鏡檢查作業中，為AI在醫療運用開啟新頁。長庚醫院還也將這系AI系統用在骨折影像辨識、基因組學及免疫螢光項目上。輝達並提到，目前的人工智慧工具側重於辨識身體病況，未來或許可進一步預測疾病。

長庚醫院目前是國內病床數最多的醫學中心，擁有超過1萬個床位、每年看診人數達800萬人以上，每年收集至少100萬個血細胞影像。長庚醫院的臨床醫生必須隨時待命，血液分析是急診科的頭等大事。為提高效率和準確性，長庚醫療體系採用由Pure Storage與NVIDIA合作開發出的AIRI架構，開發的深度學習工具。醫生可以從驗血結果得知重大器官的運作情況及發現各種醫療狀況，包括心臟病、貧血和癌症。在每間大型醫院都有著成堆的血細胞影像等著進行分析。

這項AI系統，搭載NVIDIAT4 GPU的伺服器，只要2秒鐘就能解讀一組25個影像並進行推論，這個動作比尋常一組三3醫學專家要花上五分鐘才能完成解讀的速度快上100倍。透過AI系統的深度學習，能更快提出血液測試的結果，還能減輕醫師的工作疲勞及提高血細胞分析的品質。

長庚紀念醫院醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫表示，人工智慧解決了兩大問題，將改善整個醫療診斷過程，尤其是醫病關係。這兩大問題分別是時間方面的限制與人力資源成本。

他強調，長庚院開發出的深度學習模型提供更全面的分析，能夠從顯微鏡影像中分類出18種血細胞，準確率達99%。擁有一項能夠分辨多種血細胞的人工智慧工具，還能提高醫生對罕見細胞類型進行分類的能力，進而提高疾病診斷的準確性。使用人工智慧可以在不影響測試品質的情況下，減少臨床醫生的工作量。

長庚人工智慧NVIDIA

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