經濟解析／三星削價搶單 但還是無法追上台積電

外電報導指出三星電子6奈米製程量產，且在削價策略下，搶下高通訂單，台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析，降價對高通來說的確有吸引力，且三星也握有讓高通釋單的籌碼，不過，是否會對台積電(2330)造成影響，還有待觀察，主要關鍵在於製程的良率及時程，能否達到要求。

劉佩真表示，英特爾與台積電在先進製程上有18個月的落差，因此，目前台積電主要競爭對手是三星，高通是除了蘋果之外，三星鎖定的重要爭取客戶之一，不過，台積電在製程上採取多元化變種製程策略，可有效防堵競爭對手的搶單。

她說，台積電5奈米預計在今年3月量產，6奈米則預計今年底量產，接下來還有3奈米等更先進的製程，持續維持製程優勢，也許在7奈米製程上，還有其他多元化的規格，提供給不同的客戶。

目前在5奈米製程上，台積電幾乎搶下所有可能下單的客戶，除了首批的蘋果、海思之外，超微也有機會，接下來還有賽靈思、甚至是聯發科、高通、輝達等，相較於三星還未進展到5奈米，台積電持續預先。

劉佩真指出，外傳三星重新搶回高通訂單，可以從三個面向來看，一是三星的終端產品採用高通的晶片，讓三星握有談判的籌碼，另外，降價對高通來說也具有誘因，因為面對聯發科的挑戰，高通會希望將成本降低，讓產品性價比更高。

不過，是否可以如願拿下更多高通6奈米的訂單，劉佩真坦言，最重要的關鍵還在在良率及製程產出的時程，要觀察是否與傳聞一致；目前台積電是全球唯一開出5奈米製程的公司，今年在5奈米的產能也將逐步加大，幾乎通吃國內外大廠訂單，這是三星還無法追上的距離。

劉佩真表示，台積電除了在先進製程上不斷的提升之外，同時在各製程的覆蓋率也很高，讓不同技術製程可以拉很長，靠的就是多元化變種製程，這也是28奈米到現在都還能維持高產能利用率的原因。