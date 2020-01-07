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5G競標戰況激烈影響電信業評等 遠傳電信最危險

2020-01-07 16:19聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

遠傳電信。圖／遠傳提供
遠傳電信。圖／遠傳提供
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華信用評等公司今天表示，5G頻譜執照競標價格不斷飆高，造成電信業者財務槓桿比大幅提高，電信業者的評等與評等展望面臨壓力正逐漸升高。以目前暫時的競標結果看來，在競爭激烈下，遠傳電信的信用結構將面臨明顯壓力。

此次 5G 招標作業仍在進行當中，目前並未揭露各電信業者的得標明細，且最終得標價格也尚未決定，但目前的競標結果一如中華信評預期，5G頻寬的首輪標售情況競爭激烈，特別是在 3.5GHz 頻段，因為頻段僅有釋出 270MHz 頻寬，造成目前大幅高於預期的競標價格。預期各電信業者未來幾年的財務比率，將因在5G相關基礎設施投資方面的資本支出規模較高而受到影響。

中華信評認為，此次競標激烈的原因在於：一、3.5GHz頻段中的連續評譜的頻段涵蓋範圍較廣，且可獲得的供應鏈支持程度也較 28GHz 頻段為佳，因此大型電信業者皆極力爭取；二、小型電信業者可能會因未取得頻段，面臨被排除在 5G 時代外的風險；三、政府尚未明定與5G頻譜共用與網路共建相關的規定，在高度不確定性下，大型電信業者須取得足夠的頻寬，才能確保在即將到來的5G時代中有競爭優勢。

由於5G頻譜執照的標金不斷上揚，中華信評指出，遠傳電信的評等緩衝空間正在快速縮小。若遠東新世紀的借款對 EBITDA 比升高至 5 倍以上，且短期內改善的可能性很低，則中華信評可能會考慮對遠傳電信與遠東新世紀採取評等調降行動。

相對的，中華信評認為，以中華電信目前相對強健的現金流量產生能力，以及帳上持有的龐大現金部位來看，中華電信仍擁有足夠的財務緩衝空間可協助維持目前的評等。

此輪5G競標的成本可能會高於預估，中華信評預期，中華電信與遠傳電信等業者，因在5G推出初期缺乏成功商業模式，持續面臨財務與營運壓力，可能會在5G的基礎設施投資採取更為保守的作法。

中華信評表示，自5G在全球推出以來，標普全球評級並未有單純因為5G頻譜競標成本而對受評電信業者採取評等調降行動的情況，可能是因為部分國家為加快5G服務的推出，採分配而非招標方式釋出 5G頻譜給電信業者。

不過，在過去一段時間，標普全球評級在亞太地區對受評電信業者採取了幾次評等下調行動，部分原因與支應5G發展的預估資本支出規模增加，造成的借款槓桿比預期持續升高有關，包括：2019 年 3 月將韓國 SK Telecom Co. Ltd.的評等展望調為「負向」； 2019 年 7 月將新加坡電信的評等展望調為「負向」。

5G華信遠傳電信

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