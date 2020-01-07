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印度馬哈拉施特拉邦投資生變？鴻海聲明全文來了

2020-01-07 16:19經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

印度媒體引述馬哈拉施特拉邦官員說法指鴻海在當地投資建廠計畫生變，且指因其與客戶意見紛歧所致。對此，鴻海集團今（7）日發布聲明澄清，強調配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。

鴻海科技集團聲明全文如下：

「集團於全球各地的投資規劃，皆會定期檢視各國政經情勢，並配合客戶的需求調整，為客戶、公司、股東、員工以及合作夥伴爭取最大權益。

針對媒體報導，集團與客戶間在印度的設廠之意見不同，為錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。特此澄清。」

鴻海印度

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