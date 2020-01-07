5G競標戰況激烈 信評：我國電信業面臨壓力逐漸升高

中華信用評等公司今（7）日表示，因不斷飆高的5G頻譜執照競標價格，造成電信業者財務槓桿比可能大幅提高，使受評電信業者的評等與評等展望面臨的壓力正逐漸升高。

以目前暫時的競標結果看來，由於競爭激烈，遠傳電信的信用結構將會面臨特別明顯的壓力。除此之外，中華信評先前已經預測，各電信業者未來幾年的財務比率也將因其在5G相關基礎設施投資方面的資本支出規模較高而受到影響。

由於5G頻譜執照的標金不斷上揚，遠傳電信的評等緩衝空間正在快速縮小當中。若遠東新世紀的借款對EBITDA比升高至5倍以上，且短期內改善的可能性很低，則中華信評可能會考慮對遠傳電信與遠東新世紀採取評等調降行動。

相對的，中華信評認為，以中華電信目前相對強健的現金流量產生能力以及其帳上持有的龐大現金部位來看，該公司仍擁有足夠的財務緩衝空間可以協助其維持目前的評等。

自5G在全球推出以來，中華信評母公司標普全球評級並未因為5G頻譜競標成本，而對受評電信業者採取評等調降行動的情況。部分可能是因為在一些國家當中，當地政府為了加快該國5G服務的推出，採分配而非招標方式釋出5G頻譜予電信業者之故。

不過，在過去一段時間，標普全球評級在亞太地區對其受評電信業者採取了幾次評等下調行動，其部分原因與支應5G發展的預估資本支出規模增加，造成的借款槓桿比預期持續升高有關。像是去年3月與7月，分別將韓國SK Telecom Co. Ltd.以及新加坡電信的評等展望調為「負向」。

由於此輪5G競標的成本，可能會高於中華信評原先的預估水準，因此中華信評預期，中華電信與遠傳電信等業者可能會在5G的基礎設施投資方面採取更為保守的作法，因這兩家公司在5G推出後的初期階段，將因缺乏成功商業模式而持續面臨財務與營運方面的壓力。