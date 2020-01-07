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元太The Box物流配送智慧包裝盒 奪2020 CES創新獎

2020-01-07 15:42經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

元太科技與Living Packets共同打造永續、可重複使用的電子商務與物流配...
元太科技與Living Packets共同打造永續、可重複使用的電子商務與物流配送智慧包裝盒。元太／提供
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全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（7）日宣布，與引領智慧物流包裝箱設計的廠商Living Packets合作，為商業用戶與終端消費者，推出一款兼具永續、可重複使用的電子紙標籤智慧包裝解決方案「THE BOX」。

全球每年約有10億棵樹木因製造電子商務使用的物流配送包裝紙箱而被砍伐，採用電子紙做為包裹箱資訊顯示介面的THE BOX，可有效降低物流產業紙箱與紙製標籤的使用，減少二氧化碳的排放與包裝材料所產生的廢棄物，並同時為電子商務在共享經濟的潮流下帶來新的商業營運模式。

E Ink元太科技總經理甘豐源博士表示，THE BOX的獨特技術結合元太科技電子紙的低耗電特色，可協助為全球電子商務產業的消費者與企業提供最佳的便利體驗。永續發展理念是元太科技的企業與技術發展核心，元太科技很榮幸宣布以電子紙結合智慧包裝概念，打造綠色包裝產品。

Living Packets集團執行長Alexander Cotte表示，使用電子紙顯示器是THE BOX提供給客戶的產品體驗的核心設計。電子紙顯示器結合智慧包裝，為全球電子商務與物流市場帶來了前所未有的便利服務體驗。

THE BOX結合電子紙顯示器取代傳統的紙製印刷標籤，讓包裹的寄件者與收件者只要按下內建的按鈕，即可隨時隨地的輕鬆更新寄送資訊。由於電子紙僅在更換畫面時耗電，在維持畫面顯示時則不耗電，讓THE BOX包裝箱的電子紙顯示面板具備低耗電的特性，可重複使用達1,000次，直到包裝箱需要翻新時。此外，THE BOX包裝箱內具有整合感測器可測量包裹的溫度、濕度與震盪程度，所有數據均能透過內建網路連結傳輸。

THE BOX包裝箱的基礎原材料是以節能方式製成，並無使用木材纖維製造，無須砍伐樹木，該包裝箱在重覆使用1,000次之後，材料最終還能回收再重覆循環使用。同時，包裝箱內部配置具有特殊設計，可減少包裹包裝時所使用的氣泡袋包材。

THE BOX 產品榮獲2020 CES創新獎（CES Innovation Awards Honoree）肯定。在CES展會期間，Living Packets將於Tech West的Sands Expo展出，攤位號碼為50615。

元太科技與Living Packets共同推出榮獲2020_CES創新獎的The...
元太科技與Living Packets共同推出榮獲2020_CES創新獎的The Box。 元太／提供
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電子紙元太電子商務

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