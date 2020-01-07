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5G頻譜標金飆破千億 業界憂資費難訂

2020-01-07 00:13聯合報 記者黃晶琳戴瑞瑤／綜合報導

第五代行動通訊（5G）首波頻譜競標「煞不住車」，NCC昨公告暫時總得標金額正式突...
第五代行動通訊（5G）首波頻譜競標「煞不住車」，NCC昨公告暫時總得標金額正式突破千億元。 記者徐兆玄／攝影
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第五代行動通訊（５Ｇ）首波頻譜競標今天進入第二十天，昨天競標熱度一度稍微冷卻，過程還兩度亮紅燈，只要再一回合無人出價就可結標，但五家電信業者搶卡位無煞車打算，暫時總得標金一舉突破千億元大關，來到一○○四點九五億元。業界人士擔憂，５Ｇ頻譜標金衝高，未來資費很難訂。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）持續呼籲電信業者「理性、冷靜」，將來也會關注得標者各項費用訂定的合理性，以保障消費者權益。

五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信今天持續競標。中華電信董事長謝繼茂則坦言，５Ｇ頻譜競標看不到任何封關的跡象，競爭對手想要以更多頻譜「彎道超車」（擴大５Ｇ市占率，挑戰中華電信龍頭），需求量大，除非有所調整，否則停不下來。

昨天最熱門的頻譜三點五GHz每單位頻譜暫時得標金來到卅六點六一億元，換算為世界第一，將世界第二的義大利卅二點一億元拋在腦後。

以總得標金來看，如不考慮人口數及頻譜使用年限等條件，台灣三點五GHz暫時總得標金額來到九八八點四七億元，超越韓國的廿五點九億美元（折合台幣七百八十六億元），僅次於義大利及德國，排名世界第三。義大利三點五GHz總標金五十億美元（折合台幣約一五一二億元），是世界第一，德國總標金則為四十七億美元（折合台幣約一四二一億元），排名第二。

業者擔憂，４Ｇ頻譜三階段釋出，衝出一七四八點四億元高標金，加上４Ｇ網路建設費用以及低價吃到飽資費影響，拉長整體４Ｇ投資的回收年限；現在５Ｇ還沒成功商業模式，就標出超高頻譜標金，未來怎麼回收，根本不敢想。

元智大學資訊管理學系教授周韻采說，首波５Ｇ釋出的頻寬是「需求大於供給」，其中黃金頻段三點五GHz只釋出二七○MHz，且三大電信都希望至少取得八十至一百MHz頻寬，業者頭都洗下去了，咬著牙都要標下去，標金才會飆這麼高。

參與競標的幕僚人士說，目前各家電信業者的決策層級，直接上升到董事長跟大股東等級，董事會沒喊停，沒有人會停。業界形容，５Ｇ頻譜競標就像「５Ｇ豪賭」的牌桌上坐著五個人，分別是鴻海集團創辦人郭台銘、頂新魏家、富邦蔡家、遠東集團徐旭東、中華電信，除了代表政府的中華電信，其他老闆個個都在富比世富豪榜上有名。

業界人士認為，要搶５Ｇ商機，錢也不是問題，重點是「商機卡位戰」和不能輸的「面子」問題。

吃到飽5G資費亞太電信鴻海頂新遠東集團

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