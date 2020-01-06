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「台灣中邪」說惹議 韓國瑜澄清：指憂慮台灣

鴻海去年營收破5.39兆元 再創新高

2020-01-06 22:57經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

鴻海（2317）今日深夜公告去年營收數字，去年全年營收突破5.39兆元，年成長0.8%，再創新高，不過去年12月營收5395.07億元，較去年11月高峰下滑逾一成，並年減近13%。

鴻海公布數據也顯示，去年第4季累計營收約為1兆7380.35億元，季成長26%，但年減少約4%，低於去年同期。

營收鴻海

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