被動元件市況回溫 勤凱Q1營收可望寫新猷

國內被動元件材料導電漿廠、勤凱（4760），受惠被動元件廠需求回溫，客戶拉貨力道強勁，訂單能見度已達今年中，不只帶動去年12月營收達新台幣7325萬元，創下歷史新高，法人預期隨著客戶端庫存見底，勤凱今年第1季業績可望逐月攀高，整體第1季營收有望刷新歷史新高紀錄。

勤凱作為國內被動元件導電漿及厚膜導體材料廠商，客戶囊括國巨、華新科、奇力新等被動元件大廠，董事長曾聰乙表示，隨著被動元件積層陶瓷電容（MLCC）、電阻與電感客戶需求強勁回溫，公司營運於去年第3季落底，第4季業績逐月躍升；勤凱去年12月營收達7325萬元，月增11.12%，年增達91.65%，一舉刷新單月業績歷史新高，去年第4季合併營收則為1.89億元，季增逾6成水準。

展望今年，曾聰乙說，被動元件客戶需求持續強勁，訂單能見度已達今年中，勤凱第1季接單已滿載，而且為了滿足客戶需求，1月農曆年期間將加班趕工生產；業者分析，在被動元件廠商持續拉升產能利用率，預期第2季將能滿足客戶需求，不過屆時5G應用需求也將開出，推估仍維持供需緊縮的狀態，甚至業者被需求「追著跑」。