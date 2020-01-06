奇力新12月營收13.5億元、年增12.06% 終結連7月年減

電感大廠奇力新（2456）集團，受惠於智慧型手機需求火熱，帶動Mini Molding Choke訂單攀升，而且在筆電客戶受到英特爾（Intel）處理器缺貨狀況好轉，大尺寸的一體成型電感需求也逐漸回溫；奇力新指出，整體產品接單力道相較往常電子淡季強勁，為了因應市場變化需求提升，在產線方面也加速自動化生產效率，並針對訂單滿載的產線積極進行擴產計畫。

奇力新集團12月合併營收13.5億元，月增1.6%，連續三個月走揚，年增12.06%，終結連7個月營收年減的局面，累計去年全年合併營收為158.7億元，年減9.58%；若以奇力新、美磊及美桀3家電感公司合計來看，去年12月營收較去年11月成長4.9%，年增26.4%。

此外隨著電阻市場需求逐步回溫，相關5G及手機族群需求大增，旺詮去年12月營收為3.13億元，月增3.24%；奇力新表示，旺詮去年12月接單動能如預期持續增加，在需求大增之下，庫存水位創去年新低點。

展望本季，奇力新表示，第1季晶片電阻營收可望優於去年同期，電感可望與去年同期持平，飛磁因去年同期基期較高，預估將低於去年同期，整體來看，今年第1季因晶片電阻需求強勁，且電感業績穩定，第1季業績有機會優於去年同期。