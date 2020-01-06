國巨上月營收32.6億元、月減7.4% 對本季持正向態度

被動元件大廠國巨（2327）今（6）日公告去年12月營收為32.60億元，月減7.4%，展望本季，國巨表示，正向看待終端需求增溫，且客戶訂單交期已從45天拉長至90天，成品庫存繼續降低，國巨將盡全力提升產能利用率以滿足客戶需求。

國巨去年12月營收、月減7.4%，主要是受工作天數因年度庫存盤點而減少、歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨，不過展望本季度，國巨正向看待終端需求增溫；國巨指出，目前客戶訂單交期已從45天拉長至90天，成品庫存也繼續降低，國巨將盡全力提升產能利用率以滿足客戶需求。

據悉，目前國巨的MLCC成品庫存水位跌破60天，持續下探5字頭，相較於去年上半年，庫存水位已經銳減一半以上，而在電阻方面，國巨作為全球最大的晶片電阻廠商，法人預期在供需吃緊的狀況下，預估近期可能出現大幅度價格上漲的可能性，產品種類將由小尺寸擴散至中大尺寸的規格，業界人士推測，依據過去調漲電阻售價的經驗研判，國巨電阻成品庫存應已降至50天以下。

國巨去年第4季營收 100.03 億元，季減3%，年減38.4%，全年營收412.86億元，年減46.5%。