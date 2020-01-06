咖啡大廠Nespresso 新年限定咖啡組合上市

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso為讓消費者喜迎金鼠年，即日起至2月12日推出一系列濃情蜜意喜迎春活動，包含新春限定「濃情迎春10條裝咖啡組合」（100顆）；應新年送禮及居家除舊佈新需求，全系列咖啡機新春優惠價。

Nespresso表示，特別開發「開運咖啡特調食譜」，運用年節常見且有祝福意涵的時令水果─蘋果及橘子，搭配精湛咖啡工匠技藝打造的單一產區臻選系列Nespresso咖啡，推出「如意蘋安咖啡」及「大橘大利巧克力咖啡」，在家只需要咖啡、水果及簡單食材，就能輕鬆製作，與家人一起品嚐如同咖啡館般的頂級香醇咖啡，讓分享品味成就團圓歡聚的動人時刻。