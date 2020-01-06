咖啡大廠Nespresso 新年限定咖啡組合上市
瑞士頂級咖啡品牌Nespresso為讓消費者喜迎金鼠年，即日起至2月12日推出一系列濃情蜜意喜迎春活動，包含新春限定「濃情迎春10條裝咖啡組合」（100顆）；應新年送禮及居家除舊佈新需求，全系列咖啡機新春優惠價。
Nespresso表示，特別開發「開運咖啡特調食譜」，運用年節常見且有祝福意涵的時令水果─蘋果及橘子，搭配精湛咖啡工匠技藝打造的單一產區臻選系列Nespresso咖啡，推出「如意蘋安咖啡」及「大橘大利巧克力咖啡」，在家只需要咖啡、水果及簡單食材，就能輕鬆製作，與家人一起品嚐如同咖啡館般的頂級香醇咖啡，讓分享品味成就團圓歡聚的動人時刻。
Nespresso指出， 2020年新春以濃情蜜意喜迎春為主題，以代表精緻工藝的東方摺扇與桃花飛舞的典雅意象為靈感，選用象徵新年好兆頭的正紅色與高貴質感的金色，匠心打造精緻的濃情迎春10條裝咖啡組合，內含10款經典頂級咖啡膠囊 ，包括 阿佩奇歐Arpeggio、羅馬Roma、馥緹奇歐Fortissio Lungo、黎尼茲歐Linizio Lungo、芮斯崔朵-咖啡因減量版Ristretto Decaffeinato、單一產區臻選咖啡-哥倫比亞 Master Origin Colombia、單一產區臻選咖啡-印尼Master Origin Indonesia、單一產區臻選咖啡-尼加拉瓜Master Origin Nicaragua、特濃可塔朵Corto、焦糖風味咖啡Caramelito，共10條 。
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