5G需求正熱 連展今年營收上看百億元

連展發言人陳志斌今（6）日表示，今年業績最少成長兩成，希望突破100億元，光連接器部分就會做到50多億元，去年是39億元，其他營收是來自各個子公司，約各12億元左右，法人表示，主要是接到華為、小米與Vivo等品牌訂單，2019年資本支出7億多元。

針對市場傳出，華為下修手機出貨量，他說，只是稍緩，沒那麼大修正，去年12月貨拉的較少，但是今年華為的X8與 X4，連展都是主要供應商。

法人圈傳出華為5G手機X8、X4機型均以連展連結器為主力，另外，Type c、BTB產品2020年接單狀況不錯，連展去年大幅增加資本支出，為今年訂單與產能預做準備。

連展表示，5G需求正熱，連展子公司連訊科技2020年業績有望大幅成長，連展2019年第3季也已經轉盈。連展去年第3季稅後純益811.6萬元，每股稅後純益(EPS)0.04元，該公司2019年前三季稅後淨損2.60億元，2019年前三季每股淨損1.25元。

連展表示，法人預估，子公司連訊科技今年EPS上看4元，去年EPS約1元，連訊今年稅前盈餘估8,000萬元，股本2.1億元，連騰科技今年EPS估3.5元，去年EPS約1.5元，股本2億元

兩家子公司均已選定輔導券商，預計2020年第3季公開發行，第4季上興櫃，法人預估，連展投控2020年整體業績成長最少20％，2020年希望可以順利轉虧為盈。