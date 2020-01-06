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新制勞退首批6萬人請領 約可一次拿60萬或月領2084元

這家建商員工好幸福 年終獎金7.7個月

佳世達去年營收1,699億元 續創新高

2020-01-06 19:08經濟日報 記者何佩儒／即時報導

佳世達（2352）今天公布，去年12月營收144.88億元，月減6.5%、年增 8.8%。累計去年全年合併營收1,699億元，年增9%，續創歷史新高紀錄。

佳世達表示，除了現有事業表現亮眼，去年新增聯合艦隊夥伴包括其陽、聚碩、勝品、羅昇等，帶動新事業成長，對營收也明顯助益。去年第4季合併營收460億元，刷新單季歷史紀錄，季增8%。

營收佳世達

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