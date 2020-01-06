中華電信董座謝繼茂：5G競標看不到封關的跡象

中華電信總公司今天舉行年終尾牙感恩餐會，適逢5G競標標金越來越高，今天正式突破千億元，中華電信董事長謝繼茂致詞時表示，5G頻譜競標看不到任何封關的跡象，各家還是競爭激烈，可能還需要幾天時間才會結束。

謝繼茂表示，中華電信已經做好領先開台的準備，將集全公司之力，做好企業客戶跟消費客戶的創新服務，迎向新5G時代。

謝繼茂、總經理郭水義、技術執副林國豐、業務執副馬宏燦、行政執副林昭陽，以任賢齊的經典歌曲「再出發」開場，希望迎向5G，中華電信轉型再出發。

中華電信總公司年終尾牙感恩餐會席開120桌，共有近1,200名公司同仁及各方貴賓參加，送出包括iPhone 11 Pro Max在內等超過600個獎項。

謝繼茂率高階主管上台感謝全體同仁，讓公司在2019年的激烈競爭中，仍獲得包括Frost & Sullivan「亞太新興市場最佳電信業者獎」及遠見雜誌「五星服務獎」等國內外多項肯定，為即將展開的5G新局立下堅實基礎。

謝繼茂表示，2020年全體員工將肩負起5G領先開台的重責大任，為激勵同仁，在2019年11月的董事會，即通過2020年員工加薪方案，平均調幅3%，是今年開春的最大賀禮。

謝繼茂指出，2019年靠著同仁努力，中華電信行動通訊品質持續獲得國內外各獎項肯定，300M以上寬頻客戶數年成長率達103%，9月推出MOD自由選套餐也深獲消費者喜愛，帶動ARPU成長，讓公司在各領域持續站穩業界領導地位。

中華電信強調，金鼠年將持續轉型工程，為5G新局添加動能，2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局。2019年，中華電信投資的「將來銀行」順利取得純網銀執照，成為公司創新佈局的一部份；「AIoT大平台」持續深耕物聯網應用；大數據、資安、人工智慧、SDN（軟體定義網路）與邊緣運算等技術亦不斷精進，引領數位創新與智慧服務發展。