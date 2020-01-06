工研院搶灘CES 2020 展示9大創新AI技術

想像在家有聰明的機器人陪伴年長的長輩，跟著他們關心飲食、起居、甚至心情好不好？想像不需穿戴設備即可測量呼吸、心跳等數據並了解睡眠的質量？還有神奇相機能幫助新手父母偵測到嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險，提出警示保護寶貝的安全！這些有趣的智慧科技新應用，都在工研院2020年美國消費性電子展 「智慧未來主題館」。

工研院於美國時間1月7日開幕的CES 2020展中，以「AI智慧新生活」為主軸，展出9大創新人工智慧技術，展現工研院整合大數據及AI人工智慧的下世代美好生活情境。

工研院指出，展示9項AI創新技術，包括Digital Health (數位健康)、AI & Robotics (智慧機器人)、Display Tech(顯示器)三大類相關產品，透過情境式的互動體驗，展現台灣在創新智能系統開發上的傑出能力。

工研院表示，在Digital Health (數位健康)領域包含「PECOLA樂齡陪伴機器人」，就像家具型的陪伴管家；「複合式智能穿戴系統」是穿著走的疼痛舒緩好幫手；「智慧睡眠科技」，免穿戴裝置就可減緩呼吸中止症狀；「GenkiCam嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」是新手父母的育兒神器。在AI & Robotics (智慧機器人)領域有「雲端遊戲模式」，手遊免下載還更高速更安全；「行動式手臂機器人系統」可輔助人類生活及輕工業的服務應用；「驅控模組機械手臂」小小大力士可舉本體一半重量；「機器人觸覺感測」可讓人機協作更安全。還有Display Tech(顯示器)的「Micro LED 顯示屏」，開啟視覺饗宴極大化。

工研院打造「PECOLA樂齡陪伴機器人」，運用環境智能技術關懷獨居長者，並彙集資訊給子女，達到長輩與子女間找話題、建溝通等目的。功能包括運用深度學習技術偵測跌倒事件，主動撥號給子女建立雙向視訊，提升居家安全；透過影像辨識技術分析獨居老人飲食菜色，比對進食前後餐點差異歸納飲食概況；可用WiFi訊號偵測睡眠期間呼吸率，觀察老人睡眠與生理狀況。上述生理資訊皆會彙整成報表傳送到子女手機，一目了然掌握長者之睡眠、飲食、情緒、活動力等生活起居相關資料。