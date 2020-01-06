中華電信執行蘇花改B5標機電工程 全力趕工提前通車

交通部公路總局今（6）日主辦「蘇花改通車典禮」，中華電信執行花改B5標機電工程，配合政府時程，全力趕工提早半年順利完成通車，中華電信也應邀參加蘇花改通車典禮。

中華電信董事長謝繼茂率北區分公司總經理涂元光、台北營運處總經理許家村及相關施工團隊，受邀參加「蘇花改通車典禮」，並接受行政院長蘇貞昌頒贈慰勉禮品。

蘇貞昌表示，感謝中華電信，歷經3年8個月的努力，在最後關頭全力動員、加緊趕工，順利讓蘇花改提早半年通車。

中華電信表示，自2016年4月取得蘇花改B標機電工程案，負責隧道及機房電力系統、隧道及公路照明系統、隧道水霧消防系統、隧道及機房消防火警系統、隧道給排水系統、隧道及機房通風空調及監控系統、161KV變電站等工程，本案涵蓋路徑全長約18.1公里，包括公路4公里、300公尺武塔隧道、7.9公里觀音隧道、4.7公里谷風隧道。歷經3年8個月的努力，於工程期間克服各種困難與挑戰，配合政府時程全力趕工，讓蘇花改順利提早半年通車。

中華電信負責機電工程，採用世界知名品牌設備，如水霧系統採用Tyco（美商泰科）水霧自動閥與水霧噴頭，軸流風機採用義大利Industrie CBI產品，PRIME 發電機組（2,000kW）採用西班牙HIMOINSA伊蒙妮莎（世界五大發電機組製造商），相關設備通過業主（公路總局）與監造（台灣世曦）嚴格審查合格，審查期間除型錄功能審核外，並經過現場原型機測試，符合本案需求。

2019年初中華電信接獲公路總局通知，要求在不影響工程品質的前提下，全力配合於2020年春節前完成通車作業。中華電信於是積極配合編擬趕工計畫，並加派作業人力全力以赴，其中原需花費2至3月海運之大型軸流風機18部，改為直接由義大利分5批空運來台，且每日出工人數超過百人等，都是能加速完成通車作業而採取措施。