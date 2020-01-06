三星2020 QLED 8K TV 將於CES亮相

三星電子今天宣布於拉斯維加斯舉行的CES 2020上，將發布新一代QLED 8K系列電視。新一代QLED 8K系列結合了能提升視覺逼真感的創新技術，以及深度整合消費者生活型態的串連功能，打造家庭的娛樂終極體驗。

三星表示，2020 QLED 8K系列運用AI技術的力量，全面提升聲音、影像和智慧功能，並整合智慧家居功能，Tizen所支援的一系列智慧功能可讓消費者更輕鬆使用語音指令，使用Tap View、Digital Butler和Samsung Health等新功能。

三星電子美國公司消費性電子事業部負責人Joe Stinziano表示，8K解析度具有掀起產業變革的潛力。75吋以上的大螢幕電視，展現最強勁的成長力道，成為電視市場的一級主力戰區，而8K解析度則是致勝關鍵。

三星表示，2020 QLED 8K系列每一款機型，將符合8K協會所制定的認證測試規範，以及CTA所制定的8K Ultra HD Display Definition標準。QLED 8K系列是業界首款支援原生8K內容播放的產品。2020年消費者將能在QLED 8K電視上享受、串流以8K拍攝的AV1 codec影片。三星2020 8K系列所有產品都將內建這項功能。此外，三星正積極與YouTube等夥伴合作，創造串流原生8K內容的途徑。

三星也推出旗艦級Q950TS QLED 8K TV以終極的規格隆重登場，是業界首款搭載立體聲環繞音效、逼真8K解析度，以及令人驚嘆、輕薄設計的電視產品。Q950所搭載的新一代Quantum Processor 8K，配備改良的AI影像升級功能，它利用機器學習來分析和識別像素特徵。接著，無論內容來源為何，它都能還原影像的不同元素，創造原始的8K畫質。

此外，由於五分之四的消費者，缺乏充足的規律運動，三星特別提出體適能&健康解決方案。藉由推出電視版的Samsung Health，將Q950化身為居家的體適能和冥想中心。透過Q950上的Samsung Health，消費者將能查看活動、追蹤進度，也能與全家人朝相同目標邁進。此外，還能獲得來自於一流合作夥伴的免費和獨家內容，包括Calm、FitPlan、Jillian Michaels、Echelon、Obe Fitness和Barre 3等。

愈來愈多的消費者，習慣一邊觀看電視，一邊使用行動裝置，Multi-View功能可在電視螢幕上，以分割螢幕的方式，鏡射消費者的行動裝置螢幕。從左右分割、到子母畫面，透過14種不同的配置，讓使用者客製自己的觀賞體驗。

為了帶給消費者更流暢的體驗，Q950透過各種新穎的方式，讓使用者鏡射行動裝置的螢幕畫面，控制家中的各種裝置。Tap View讓消費者只需將手機和電視相互碰觸，即可將手機螢幕鏡射到電視。Digital Butler透過紅外線技術，來偵測和控制家中的非IoT聯網裝置，讓消費者得以操控更多的裝置。