親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

友達登CES 2020 秀數位駕駛艙解決方案

2020-01-06 16:08經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

友達（2409）將於1月7日參加2020年美國消費性電子展（CES），推出形塑未來智慧聯網車的最新顯示技術和應用，為使用者在居家、工作和行進間打造終極使用者體驗。

友達表示，展出亮點包括實現駕駛艙全面數位化的關鍵顯示技術，多片大尺寸曲面面板全貼合技術、具備最佳HDR性能的Mini LED背光、結合觸控和顯示驅動IC實現薄型結構的內嵌式觸控解決方案、螢幕顯示區用以安裝旋鈕按鍵的通孔設計，提供更直覺的使用體驗。

此外，線條簡約、採異型切割的曲面儀錶板及窄邊框後視鏡顯示器也在展示之列，讓車用內裝更富時尚設計感。友達指出，次世代儀錶板顯示技術則包括全球最大12.1吋全彩主動式Micro LED顯示器、實現像素級極致調光的12.3吋雙層液晶（Dual Cell）曲面面板，以及可展現3D真實畫面景深的12.3吋LTPS面板，提供更為直覺的駕駛體驗。

在智慧家居、電競和個人穿戴裝置等高階顯示應用方面，友達將展示各項領先技術，如家庭娛樂的8K4K超高解析技術、採用Mini LED背光的高階HDR電競顯示技術，以及用於智慧手錶的先進AMOLED技術，推出全球最窄2毫米（mm）錶殼邊框、具備可置放真正錶針的中央通孔、超低功耗和低刷新率，以及內嵌NFC模組可支援各式系統交易數據傳輸的真圓形AMOLED面板。

由5G和AIoT形塑的新智慧場域，促使汽車成為僅次於家庭和辦公室的第三重要使用空間，數位駕駛艙因而成為智慧車用技術發展重心。友達異型切割曲面駕駛艙顯示器運用高解析、高對比度、廣視角，以及多片面板全貼合技術，銜接搭載Mini LED背光的儀錶板顯示器、具備顯示區通孔設計的內嵌式觸控中控台顯示器，以及位於副駕的AHVA廣視角曲面顯示器，打造近乎一體成型的超大型駕駛艙顯示器。

為了提高駕駛安全和便利性，用於後視鏡的友達9.6吋異型切割LTPS顯示器具有極窄邊框，可切換鏡面或LCD模式，並有防眩光設計可避免夜間的前燈眩光。

友達也將推出領先的次世代技術，包括可視為終極儀錶板技術的業界首款且最大12.1吋全彩主動式Micro LED 顯示器，其中Micro LED尺寸小於30um，每個像素均可單獨點亮，達到169 PPI超高像素密度和高動態範圍，從而清晰呈現關鍵的行車數據。

友達說，12.3吋雙層液晶（Dual Cell）曲面顯示器採可調節像素亮度的直下式LED背光，展現超過10萬比1的卓越極黑對比度，以實現最佳HDR效果。12.3吋高解析（2400 x 900）LTPS面板可呈現真實的3D景深畫面，讓儀錶板畫面更為生動逼真，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

友達也將展示領先的顯示技術，應用於智慧家居、電競和個人穿戴裝置，包括85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板搭載先進HDR技術，以上千個調光分區強化分區精準度並展現優異的色彩、對比及畫面細節。

另，友達同時展出高端Mini LED電競系列產品，包括65吋4K大型電競監視器面板，具備144Hz超高刷新率，並具備千區以上分區調光效果與2,500 nits超高亮度。17.3吋4K LTPS電競筆電面板符合VESA DisplayHDR1000最高等級，模組厚度僅3.5 mm，利於玩家隨身便攜享受遊戲快感。

個人穿戴裝置方面，友達將展示1.2吋AMOLED面板，具有小於2毫米的全球最窄錶殼邊框和中央通孔設計，可放置真實的手錶指針；另一款1.2吋面板在待機模式5Hz刷新率以下具有超低功耗。1.3吋真圓形NFC AMOLED面板可支援超過4公分以上距離的數據傳輸，適用於POS系統、自動販賣機，及需要特定傳感器區域以提高交易安全性的行動支付系統。

友達85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。圖／友達提供
友達85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板。圖／友達提供
分享
友達9.6吋異型切割LTPS後視鏡顯示器。圖／友達提供
友達9.6吋異型切割LTPS後視鏡顯示器。圖／友達提供
分享
友達超大型異型切割曲面駕駛艙顯示器。圖／友達提供
友達超大型異型切割曲面駕駛艙顯示器。圖／友達提供
分享
友達採用Mini LED背光的高階HDR電競系列顯示面板。圖／友達提供
友達採用Mini LED背光的高階HDR電競系列顯示面板。圖／友達提供
分享

電視面板LED友達CES

延伸閱讀

CES／工研;院Micro LED顯示模組也...

CES／工研院秀9大AI智能創新技術

CES／聯發科秀5G、AI晶片

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宏達電12月營收回溫 王雪紅看好5G帶動VR

2020-01-06 16:06

工研院搶灘CES 2020 展示9大創新AI技術

2020-01-06 17:19

中華電信執行蘇花改B5標機電工程 全力趕工提前通車

2020-01-06 17:15

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:22

美律電聲論文獎頒獎 迎5G新時代

2020-01-06 14:25

宏碁旗下展碁 申報股票公開發行生效

2020-01-06 14:25

CES／宏碁發表新筆電搶市

2020-01-06 14:25

CES／工研;院Micro LED顯示模組也吸睛

2020-01-06 14:25

CES／工研院秀9大AI智能創新技術

2020-01-06 14:25

外資：被動元件報價可能大漲

2020-01-06 14:25

CES／揭新趨勢 IC設計看補

2020-01-06 14:25

CES／聯發科秀5G、AI晶片

2020-01-06 14:25

大立光去年營收創新高 美系外資卻喊賣、目標價3,190元

2020-01-06 12:35

臺北科大攜手華碩 贊助設計新秀出國爭光

2020-01-06 12:31

北科大攜手華碩電腦 培育設計人才

2020-01-06 12:26

5大電信廝殺 5G標金飆逾950億

2020-01-06 12:06

宏碁孵育小金雞 旗下展碁IPO生效

2020-01-06 12:05

瑞昱第4季營收創新高 去年全年首度突破600億元

2020-01-06 09:59

手機LTPS面板搶手 雙虎利多

2020-01-06 00:23

面板雙虎押對寶 趕上缺貨潮

2020-01-06 00:23

蘋果新專利 帶旺觸控雙雄

2020-01-06 00:22

蘋果雙管齊下 強攻筆電市場

2020-01-06 00:22

武漢疫情效應 台廠緊盯關鍵供應鏈

2020-01-06 00:20

經部挺義傳 打造第二個聯發科

2020-01-06 00:09

經部串聯台廠 壯大研發能量

2020-01-06 00:08

義隆董座葉儀晧 十多年磨一劍

2020-01-06 00:07

CES7日登場 有四亮點

2020-01-06 00:06

首破600億 大立光去年營收創新高

2020-01-05 23:31

武漢不明肺炎疫情擴大 台系記憶體、面板迎轉單

2020-01-05 23:28

鄭平專訪／台達電催速成長 三路衝鋒

2020-01-05 23:14

鄭平專訪／他，為企業價值鍍金

2020-01-05 23:12

聯茂去年營收破237億元 12月逆勢增

2020-01-05 13:03

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

2020-01-06 15:39

經部挺義傳 打造第二個聯發科

2020-01-06 00:09

武漢不明肺炎疫情擴大 台系記憶體、面板迎轉單

2020-01-05 23:28

遠航提資金快到位 民航局：無關無預警停航裁處

2020-01-05 22:10

日本知名汽車製造商五十鈴 敲定在台中投資百億設廠

2020-01-06 11:04

面板雙虎押對寶 趕上缺貨潮

2020-01-06 00:23

台北車展報喜 接單爆量

2020-01-05 23:12

蘋果新專利 帶旺觸控雙雄

2020-01-06 00:22

手機LTPS面板搶手 雙虎利多

2020-01-06 00:23

捷運東環段可行性研究 獲國發會審議通過

2020-01-06 11:50

義隆董座葉儀晧 十多年磨一劍

2020-01-06 00:07

首破600億 大立光去年營收創新高

2020-01-05 23:31

京城銀 明年股息將突破1.5元

2020-01-05 23:38

長照扣除額適用 七點檢視

2020-01-05 23:32

寶佳提點東元 喊選賢與能

2020-01-05 23:17

中東局勢緊張 全球資金短期避險情緒升溫

2020-01-06 10:57

武漢疫情效應 台廠緊盯關鍵供應鏈

2020-01-06 00:20

尹崇堯低調轉任南山副董 為接班之路暖身？

2020-01-06 16:11

「漁電共生」起步走 漁業、能源再現生機

2020-01-06 13:12

CES7日登場 有四亮點

2020-01-06 00:06

外資：被動元件報價可能大漲

2020-01-06 14:25

中東地緣風險上升 美債、德債殖利率雙雙走跌

2020-01-06 11:00

鄭平專訪／台達電催速成長 三路衝鋒

2020-01-05 23:14

瑞昱第4季營收創新高 去年全年首度突破600億元

2020-01-06 09:59

去年前11月 行動支付交易額破千億

2020-01-06 00:15

日商ISUZU環保商用車生產基地落腳台中 投資金額破百億

2020-01-06 11:35

資金匯回百億商機 銀行2招拚搶

2020-01-06 00:18

大立光去年營收創新高 美系外資卻喊賣、目標價3,190元

2020-01-06 12:35

台幣先貶後升 匯銀人士：表現走弱

2020-01-06 14:29

美發動空襲避險情緒升溫 日圓回升至逾3週高點

2020-01-06 13:25

科技政策 訂三大主軸

2020-01-05 23:56

推進數位發展 政府擬設專責部會

2020-01-05 23:56

銀行攻企業戶 祭優利存款

2020-01-05 23:39

CES／工研;院Micro LED顯示模組也吸睛

2020-01-06 14:25

蘋果雙管齊下 強攻筆電市場

2020-01-06 00:22

行動支付交易額 衝破千億

2020-01-05 23:36

5大電信廝殺 5G標金飆逾950億

2020-01-06 12:06

國保老年年金 領哪方案划算?

2020-01-06 14:20

策略經營／潘思亮 有套頂級服務經濟學

2020-01-05 23:20

蘇花改今通車 晶華、遠雄來受惠

2020-01-06 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top