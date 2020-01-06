臺北科大攜手華碩 贊助設計新秀出國爭光

國立臺北科技大學與全球科技領導品牌華碩今日舉行「國際產學聯盟暨ASUS ProArt夢想應援計畫」簽約儀式，由北科大副校長任貽均及華碩聯合科技總經理林福能代表簽約，聯手培育設計人才。北科大也將透過國際產學聯盟為華碩提供產學媒合、人才媒合等服務。

北科大副校長任貽均表示，北科大在德國紅點、iF、美國IDEA等國際設計大獎屢創佳績，雙方此次合作是由北科大設計學院推薦學生，再由華碩評選出3位人選參加ProArt夢想應援計畫，華碩提供3部最新型ASUS ProArt StudioBook Pro 17(W700)創作者筆電作為學生的創作資源、資助他們出國參賽，成為北科設計新秀的最佳奧援。

華碩聯合科技總經理林福能表示，對華碩來說，支持並培育專業創作人才，也是ASUS品牌核心工作之一，透過ProArt系列產品極致的規格與效能，成為設計新秀最堅強的後盾，協助學子圓夢站上國際舞台。目前華碩共有四百多位來自北科大的優秀人才，七成都是研發設計人員，希望未來能延攬更多出色的年輕學子。

北科大國際產學聯盟成立於2017年，以大學為核心，依據不同等級企業會員提供相關客製化服務，包含人才媒合、技術諮詢、商機媒合、實驗室設備、數據庫使用等產學合作方案。