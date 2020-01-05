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聯茂去年營收破237億元 12月逆勢增

2020-01-05 13:03經濟日報 記者尹慧中／即時報導

銅箔基板大廠聯茂（6213）今日公布去年12月營收數字，去年12月逆勢不受盤點影響，較去年11月約20.18億元成長，挹注去年全年營收突破237億元大關，再創歷史新紀錄。

聯茂去年12月營收20.22億元，年成長17.6%，也受惠江西廠新產能持續貢獻業績。

聯茂董事長蔡茂禎 （本報系資料庫）
聯茂董事長蔡茂禎 （本報系資料庫）
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營收元大銅箔基板

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