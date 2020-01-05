親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美伊局勢升溫＋總統大選變數 台股防賣壓

2020-01-05 12:39經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

由於本周六將進行總統大選，市場上開始多空看法分歧，期貨分析師表示，從籌碼面的角度觀察，外資較為保守，在期貨的未平倉量無法有效增加，截止上周五為止，未平倉量下修至3.4萬口，而本土的法人則是增加避險部位，市場前五大及前十大交易法人的多空留倉部位拉近，多空抵銷之後的留倉口數分別只剩下1,500口及3,000口的多單力道，台指期多頭趨勢倍感壓力，再搭配P/C RATIO的比率來看，121%的比率則顯示出下方的支撐力道強。

上周五台指期經驗了利多及利空洗禮，開盤再創新高，盤中更是出現大跌，收盤跌幅收斂小跌做收，上沖下洗的幅度超過200點，讓投資人捏了一把冷汗。

期貨分析師表示，上周五盤中因為川普下令美國軍隊攻擊伊朗，突如其來的利空消息，造成法人賣壓出籠，系統風險使台積電挑戰新高失利，連帶出現大跌，同時大立光及聯發科同步由紅翻黑，所幸終場買盤進場護盤，將台積電由黑翻紅小漲收盤。

由此可見，外資對台股的還是具有信心，但在國際消息的影響以及台灣將進入四年一度的總統大選影響下，台指期在短線大幅度震盪將無法避免。

從技術面來看，上周五台指期盤中一度失守五日及十日均線，在買盤進場拉抬，收盤前甩尾收復五日及十日均線，期貨分析師認為，對於後市不需看得太差，不過長線指標MACD於上周受到美股的拖累而出現死亡交叉，造成多頭需要時間重新出發，同時市場上消息面及台灣的重大事件過高容易出現賣壓，操作上應在5日均線之上減碼，同時等待回測月線附近找點布局。

台指期期貨台積電

延伸閱讀

5G布建加速 台股聚焦相關供應鏈

1828名學者連署支持蔡英文連任 吳茂昆現身...

外匯存底 可望創高

總統代替總長 完成最後視察任務

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美CES展將登場 聚焦5G創新應用

2020-01-05 00:39

三星折疊機熱賣 供應鏈樂

2020-01-05 00:07

產業追蹤／陸規劃數位幣 爭國際話語權

2020-01-05 00:05

產業追蹤／WeWork啟示錄 打破獨角獸迷思

2020-01-05 00:05

產業追蹤／教育智慧化 找AI當幫手

2020-01-05 00:05

廣明：續上訴 備戰二審

2020-01-04 23:33

美法官將金額提高兩倍 廣明判賠惠普132億元

2020-01-04 23:32

CES新品競艷 引爆拉貨潮

2020-01-04 23:31

LED廠轉骨突圍 攻利基應用

2020-01-04 23:27

Mini LED放量年 業者大投資

2020-01-04 23:23

美律電聲論文獎頒獎 期廣納跨界新血加入迎接5G新時代

2020-01-04 18:15

5大電信齊拱3.5GHz創高 外資評囚犯困境

2020-01-04 12:34

5G標金挑戰千億 電信業者嘆：不服輸產業就輸了

2020-01-04 12:31

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

廣明光電判賠惠普金額增為三倍 高達4.39億美元

2020-01-04 17:47
看更多

熱門文章

廣明光電判賠惠普金額增為三倍 高達4.39億美元

2020-01-04 17:47

台塑四寶 年終恐縮水

2020-01-05 00:11

儲蓄險變貴了 「雙保險」成主流

2020-01-05 00:45

是否適用長照扣除額？用7個問題來判斷

2020-01-04 21:32

信用卡回饋 留意門檻變高

2020-01-04 23:21

LED廠轉骨突圍 攻利基應用

2020-01-04 23:27

普惠金融／基富通網銀開戶 6銀行適用

2020-01-04 13:40

三星折疊機熱賣 供應鏈樂

2020-01-05 00:07

亞光推廣變焦鏡頭 今年擴大緬甸生產

2020-01-04 14:52

CES新品競艷 引爆拉貨潮

2020-01-04 23:31

Q4出口轉好 去年全年仍恐難轉正

2020-01-05 00:31

廣明：續上訴 備戰二審

2020-01-04 23:33

Mini LED放量年 業者大投資

2020-01-04 23:23

保險「大魔王」後年上線 「會計準則應與金融監理脫鉤」

2020-01-05 00:37

美CES展將登場 聚焦5G創新應用

2020-01-05 00:39

大立光12月營收減23% 終止連4個月創高紀錄

2020-01-05 11:32

找出信用卡獨特好康 省更多

2020-01-04 23:20

中鋼總部大樓夜間僅開啟白色LED 為黑鷹墜機事件哀悼

2020-01-05 11:13

美法官將金額提高兩倍 廣明判賠惠普132億元

2020-01-04 23:32

美廉社搶「黑金」商機 培養小金雞

2020-01-04 23:17

美廉社尬全聯鮮食 虛實並進

2020-01-04 23:18

匯市最前線／台幣估30元區間盤整

2020-01-04 23:27

美律電聲論文獎頒獎 期廣納跨界新血加入迎接5G新時代

2020-01-04 18:15

外匯存底 可望創高

2020-01-05 00:13

產業追蹤／WeWork啟示錄 打破獨角獸迷思

2020-01-05 00:05

去年稅收 超徵500億

2020-01-05 00:13

上月出口 估成長2％

2020-01-05 00:14

產業追蹤／陸規劃數位幣 爭國際話語權

2020-01-05 00:05

救空汙！ 台電：去年火力電廠降載逾千次減發破百億度

2020-01-04 14:59

產業追蹤／教育智慧化 找AI當幫手

2020-01-05 00:05

微風尾牙 業績報佳音

2020-01-05 00:10

國發會催生區塊鏈大聯盟 半年128會員健全生態系

2020-01-04 13:27

京城銀2019稅前獲利39.04億、EPS3.43元 成長逾一成

2020-01-05 11:12

年節提前出貨效應帶動 出口可望連2紅

2020-01-05 10:14

台灣168／去年11月景氣燈號亮綠燈

2020-01-04 23:06

每周一勢／去年11月工業生產指數增2.2％

2020-01-04 23:12

紡織業「神鵰俠侶」 搶下國際精品大單

2020-01-05 08:38

美伊局勢升溫＋總統大選變數 台股防賣壓

2020-01-05 12:39

假新聞太多來不及查證？國發會：26.8%會轉發

2020-01-05 12:38

經部看優勢／紡織業不死 夕陽變朝陽

2020-01-05 08:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top