美伊局勢升溫＋總統大選變數 台股防賣壓

由於本周六將進行總統大選，市場上開始多空看法分歧，期貨分析師表示，從籌碼面的角度觀察，外資較為保守，在期貨的未平倉量無法有效增加，截止上周五為止，未平倉量下修至3.4萬口，而本土的法人則是增加避險部位，市場前五大及前十大交易法人的多空留倉部位拉近，多空抵銷之後的留倉口數分別只剩下1,500口及3,000口的多單力道，台指期多頭趨勢倍感壓力，再搭配P/C RATIO的比率來看，121%的比率則顯示出下方的支撐力道強。

上周五台指期經驗了利多及利空洗禮，開盤再創新高，盤中更是出現大跌，收盤跌幅收斂小跌做收，上沖下洗的幅度超過200點，讓投資人捏了一把冷汗。

期貨分析師表示，上周五盤中因為川普下令美國軍隊攻擊伊朗，突如其來的利空消息，造成法人賣壓出籠，系統風險使台積電挑戰新高失利，連帶出現大跌，同時大立光及聯發科同步由紅翻黑，所幸終場買盤進場護盤，將台積電由黑翻紅小漲收盤。

由此可見，外資對台股的還是具有信心，但在國際消息的影響以及台灣將進入四年一度的總統大選影響下，台指期在短線大幅度震盪將無法避免。

從技術面來看，上周五台指期盤中一度失守五日及十日均線，在買盤進場拉抬，收盤前甩尾收復五日及十日均線，期貨分析師認為，對於後市不需看得太差，不過長線指標MACD於上周受到美股的拖累而出現死亡交叉，造成多頭需要時間重新出發，同時市場上消息面及台灣的重大事件過高容易出現賣壓，操作上應在5日均線之上減碼，同時等待回測月線附近找點布局。