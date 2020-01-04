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金寶砸百億人民幣 逆勢布局 擴大投資大陸

2020-01-04 00:29聯合報 特派記者吳凱中／岳陽報導

金寶董事長許勝雄。圖／聯合報系資料照片
金寶董事長許勝雄。圖／聯合報系資料照片
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金寶擴大中國大陸布局，昨天正式啟用湖南省岳陽廠，投資額高達人民幣一百億元，預估到年底印表機月產能將達百萬台，未來年產能規畫一千三百萬台，成為全球最大單一印表機製造廠。此外，金寶旗下自有品牌製造、中國區總部也將從東莞遷移至岳陽，成為未來金寶中國發展重鎮。

廣達和碩等電子五哥為因應美中貿易戰，紛紛前往東南亞或回台生產，金寶卻逆勢而行。金仁寶集團董事長許勝雄說，金寶在東南亞布局得深且早，相對其他同業，金寶反而要在大陸擴充產能，未來泰金寶生產的印表機，賣到美國的就由泰國出貨，至於大陸廠區則銷到大陸內需市場以及歐盟。

金寶岳陽廠面積約四十三萬平方公尺，包括兩個組裝廠房、三個成型廠房，主要生產印表機，客戶為美商惠普，預期到今年底月產能將達百萬台，將成為全球最大單一印表機製造廠。

許勝雄表示，金寶岳陽廠是金仁寶集團在十一個國家第五十五個工廠，也是單一廠房最大的廠區，未來岳陽一定要走關燈工廠，讓人力與機器搭配生產。

大陸近年來工資高漲且沿海城市員工流動率高，加上新一代不願意進入工廠，導致工廠難以找人。許勝雄分析，岳陽和東莞單位工資成本差異有限，但在沿海工廠每個月流動率是百分之五至十五，極高的流動率造成工廠很大困擾，相反的，岳陽廠員工以本地人為主，流動率相對低，且湖南省有七千萬人，加上有不少好的大專院校，可以成為企業人才庫。

再者，相對於東南亞，大陸仍然具有完整產業鏈優勢，且人工技術、熟練度較好，可以達成即時交貨系統，讓企業享有好的成本、效率、速度及競爭力，加上地方政府招商引資企圖心強，無論是政府心態還是行政效率，普遍都優於東南亞國家。

金寶為全球最大印表機製造商，主要生產噴墨印表機，包括大陸及泰國生產基地，金寶供應惠普百分之九十五印表機產能，以目前全球印表機每年約三千萬台出貨來看，金寶每個月產能約達兩千八百萬台。

東南亞泰國許勝雄貿易戰和碩廣達

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