蘋果機殼供應商穗高加碼投資12億元 布局國機國造商機

經濟部投資台灣事務所今（3）日通過東隆興業、穗高科技、川益科技等3家根留台灣、共40億元投資案。

截至目前止，根留台灣方案則帶動38家在地企業約896億元投資、創造6,609個本國就業機會。

投資處指出，東隆興業因應多變的市場需求，必須少量多樣生產，決定投入8億元、招募41名專業人才，在彰化縣芳苑工業區廠設置功能性布紗智能產線。

鋁合金製造商穗高科技，多次獲選蘋果前200大供應鏈名單，是iPhone鋁合金機殼材料供應商之一。由於3C產業約占總營業額高達50%至60%，面臨手機市場過度飽和，近年積極提升航太產業應用，並於2019年獲得Boeing工程認證，成為國內第一家正式切入波音公司供應鏈的鋁合金材料製造商。

為了因應國防產業發展需求，支援「國機國造」國防產業發展政策，穗高科技投入12億元擴建南科台南園區新廠、建置熱處理、CNC加工、精密線材及陽極表面智慧化產線，生產航太所需鋁線棒材及鋁加工件產品。透過軟硬體投入及4大生產製程設備設立，可望從材料供應商進階至零組件供應商，布局航太領域垂直整合一條龍，將帶來21名本國就業機會。

投資處表示，川益科技係為伺服器導軌領導大廠川湖科技轉投資，挾母公司強大研發與技術能量，隨著5G、AI興起，驅動伺服器市場穩定成長，導軌應用範圍將更廣泛，因應伺服器與高階廚具導軌新產品陸續出貨，目前產能無法滿足訂單需求，將投資20億元，在南科高雄園區建置二廠提升產能，以智慧化產線生產滑軌產品，可創造435個本國就業機會。