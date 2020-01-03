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旺宏看好今年晶片市場回溫 不怕大陸積極扶植半導體業

2020-01-03 17:48經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

台灣記憶體晶片製造龍頭旺宏電子表示，雖然中國大陸為了扶植國內剛萌芽的半導體業，持續推出融資計畫，但預期2020年的市場需求將會穩定復甦，記憶體晶片價格也將回漲。

旺宏董事長暨執行長吳敏求接受日經亞洲評論專訪時表示：「我們預期2020年會是相對強健的一年，以目前供需狀況，我們認為記憶體價格有回漲空間。」「春江水暖鴨先知，作為領先指標，晶片業會比其他產業都早知道市場的回溫。」

許多市場觀察家都在關注北京當局對國內晶片業的資助。吳敏求表示，大陸政府的資助將會幫助提振整體半導體業，但大陸仍需要大量時間和付出非常多努力，培養人才和技術。

他說：「從半導體業的觀點，大陸仍需要再花個20多年，才能夠訓練出大量符合資格的工程人才，並建立出自己的技術。」他也表示，美中科技戰已讓大陸注意到，其晶片技術至今仍遠遠落後全球領先國。

創立於1989年的旺宏電子，是專長在NOR型快閃記憶體的世界級領導廠商，擁有全球21%的市占率。客戶包括任天堂、微軟、華為、Sony、蘋果等。該公司也供應專門用途的NAND型快閃記憶體，但不與三星、SK海力士、美光等全球記憶體大廠直接競爭。

旺宏董事長吳敏求接受日經亞洲評論專訪表示，看好今年記憶體晶片市場回溫，並不擔心大...
旺宏董事長吳敏求接受日經亞洲評論專訪表示，看好今年記憶體晶片市場回溫，並不擔心大陸政府拚命資助其國內晶片業。 圖／報系資料照
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快閃記憶體半導體旺宏

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