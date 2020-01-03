旺宏看好今年晶片市場回溫 不怕大陸積極扶植半導體業

台灣記憶體晶片製造龍頭旺宏電子表示，雖然中國大陸為了扶植國內剛萌芽的半導體業，持續推出融資計畫，但預期2020年的市場需求將會穩定復甦，記憶體晶片價格也將回漲。

旺宏董事長暨執行長吳敏求接受日經亞洲評論專訪時表示：「我們預期2020年會是相對強健的一年，以目前供需狀況，我們認為記憶體價格有回漲空間。」「春江水暖鴨先知，作為領先指標，晶片業會比其他產業都早知道市場的回溫。」

許多市場觀察家都在關注北京當局對國內晶片業的資助。吳敏求表示，大陸政府的資助將會幫助提振整體半導體業，但大陸仍需要大量時間和付出非常多努力，培養人才和技術。

他說：「從半導體業的觀點，大陸仍需要再花個20多年，才能夠訓練出大量符合資格的工程人才，並建立出自己的技術。」他也表示，美中科技戰已讓大陸注意到，其晶片技術至今仍遠遠落後全球領先國。