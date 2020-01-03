親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

玩美移動將於CES 2020展示 AI智慧個人化美妝體驗

2020-01-03 15:00經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

訊連科技轉投資子公司、全球美妝科技領導者—玩美移動，將在下周登場的全球消費性電子展CES 2020中發表新世代「AI 智慧美妝科技—個人化美妝體驗服務」。

CES 2020於本月7日到 10日在美國拉斯維加斯舉辦，獲得本屆「CES 2020 全球科技創新獎」的玩美移動也已整裝待發，將在這場科技盛會中以「AI 個人化美妝體驗服務」解決方案再度驚豔與會嘉賓。

玩美移動在 CES 2020 的展位，展示尖端的AI與AR美妝科技在品牌及零售通路端的實際應用，與會者將可親身體驗這項智慧美妝科技如何重塑美妝產業的數位化顧客消費旅程，創造最顧客導向的「個人化美妝體驗服務」。

AI 與 AR 美妝科技的應用包括：AI 智慧彩妝：先進的面部特徵偵測與機器學習技術提升了虛擬試妝的準確度與效率。透過這項 AI 智慧彩妝科技，可根據消費者個人的臉部特徵與喜好來建議最適合的妝容與對應的產品。與會者可以現場體驗適合個人膚色的 AI 粉底偵測與色號媒合，以及能夠有效提高銷售轉換率的 AI 美妝顧問等服務。

AI 智慧膚質檢測：攝像鏡頭品質的改善強化了膚質狀況檢測的精細度。包括皮膚的保濕度、出油程度、泛紅膚質、以及斑點、細紋、黑眼圈等皮膚狀況都能精確地被偵測出來。現場提供客製化 AI 膚質檢測粉刺及斑點掃描體驗，可親自感受這項尖端科技如何在不接觸肌膚的情況下，仍然能達到膚質偵測的高準確度。

AI 染髮試色：即時虛擬染髮試色已不再限於單色染髮效果，包括漸層染髮、金屬光澤、雙色染髮等特殊效果都能透過最新的 AI 染髮試色功能精準且即時地呈現。

AI 臉部特徵辨識：玩美移動運用卓越的 AI 深度學習技術來強化使用者臉部特徵辨識的準確度，協助品牌了解個別消費者各項臉部特質，以提供符合需求且個人化的美妝消費體驗與專屬的產品建議。現場可實際體驗這項 AI 智慧高科技的應用，認識 3D 面部建模如何精準表現個人的臉部特質差異。

AI 智慧美妝顧問：這項個人化美妝體驗服務透過 AI 人臉特徵萃取找出個人臉部特點，結合AI 深度學習技術與大數據，媒合個人特徵與名人照片，再運用 AI 目標妝容拆解及 AR 虛擬試妝功能，推薦最適合的妝感，找到屬於最具個人化的妝容與產品。這就像消費者在購物流程中一位專屬的彩妝師，能夠提供個人化建議，幫助品牌與顧客建立緊密的互動關係，強化「顧客導向」的個人化服務，並帶動實際的銷售增長。

CESAR

延伸閱讀

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、...

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

中磊前進CES 強打智聯網

三星將在CES秀兩款手機

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

2020-01-03 11:55

郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

2020-01-03 12:07

東元新品助攻 推雲端維修App

2020-01-03 14:42

殺出電商紅海 品牌App成關鍵

2020-01-03 14:42

零售品牌轉型 3大重點策略不可少

2020-01-03 14:42

Q1不淡 NAND Flash價續看漲

2020-01-03 14:42

5G浪潮帶動 全新全年獲利戰倍增

2020-01-03 14:42

今年蘋果傳推6新機 蘋概鏈熱翻

2020-01-03 14:42

蘋果培養EMS廠 郭明錤:廣達iPodTouch組裝訂單恐遭取代

2020-01-03 11:50

5G黃金頻譜標金 全球最高

2020-01-03 01:57

台灣5G賽局 富比世四富豪纏鬥

2020-01-03 01:57

宏碁尾牙 「三巨頭」16日同台

2020-01-03 01:21

蘋果軟硬整合 競爭優勢大

2020-01-03 01:21

iPad大陸降價 仁寶、鴻海受惠

2020-01-03 01:21

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

2020-01-03 01:21

國巨產能利用率攀升 營運看俏

2020-01-03 01:21

開第一槍！國巨被動元件大漲價

2020-01-03 01:21

財經觀點／進入AI、5G時代 我需「資訊基本法」

2020-01-03 00:46

煞不住 5G總標金今上看千億

2020-01-03 00:41

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 15:52

宏達電VIVELAND插旗中東 沙烏地阿拉伯VR體驗店Q1開幕

2020-01-02 15:25

蘋果穿戴銷售熱 台廠吃補

2020-01-02 14:52

TrendForce：兩利多帶動首季NAND Flash價格續漲

2020-01-02 14:29

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:37

5G競標延燒到2020年 標金續飆逾870億天價

2020-01-02 12:53

聯想前副總裁常程加入小米集團 攻手機產品

2020-01-02 10:54

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

策略經營／蘇開建騎風火輪 衝刺綠能事業

2019-12-29 22:47

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

開第一槍！國巨被動元件大漲價

2020-01-03 01:21

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

新制勞退基金分紅 每人3.3萬

2020-01-02 23:47

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

2020開春 元月126張利變保單調整宣告利率

2020-01-02 20:09

多數銀行僅設一家！一銀一口氣設置六家雙語分行

2020-01-02 16:12

國銀前11月獲利達3396億元 創歷史新高

2020-01-02 20:25

iPad大陸降價 仁寶、鴻海受惠

2020-01-03 01:21

大量解雇人數攀7年新高 3074人無薪假

2020-01-03 00:44

因為這些企業 去年大量解僱人數暴增

2020-01-02 21:06

煞不住 5G總標金今上看千億

2020-01-03 00:41

勞動基金去年1至11月大賺逾4千億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 16:38

超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

2020-01-03 11:55

台灣5G賽局 富比世四富豪纏鬥

2020-01-03 01:57

準備發年終 國銀存款兩個月暴增逾6400億

2020-01-02 18:12

岱宇併購北美最大電商SOLE健身品牌 有助挹注營運

2020-01-02 18:14

國巨產能利用率攀升 營運看俏

2020-01-03 01:21

台中百貨業 去年大豐收

2020-01-03 01:21

5G黃金頻譜標金 全球最高

2020-01-03 01:57

台灣PMI連三升 擴張加速

2020-01-02 23:44

全台40億保險金待領 內政部助保險業者尋人

2020-01-02 17:02

宏碁尾牙 「三巨頭」16日同台

2020-01-03 01:21

執行業務者報勞健保費 個人負擔不併入事務所

2020-01-03 02:56

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

2020-01-03 01:21

車市大爆發 去年賣43.9萬輛

2020-01-02 23:31

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

新台幣走強 手上美元怎麼辦？銀行推3.5%高利優存

2020-01-02 17:07

5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

2020-01-03 14:07

郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

2020-01-03 12:07

新竹生醫園區業績將爆發

2020-01-03 01:21

五產業原料抵稅 新標準來了

2020-01-03 02:56

需求回溫 國際油價上半年溫和回升機率高

2020-01-02 18:03

宏達電VIVELAND插旗中東 沙烏地阿拉伯VR體驗店Q1開幕

2020-01-02 15:25

工研院產業化成果 報捷

2020-01-03 01:21

策略經營／焦佑衡創造雙贏循環 把CSR變企業DNA

2020-01-03 02:03

鎖定點數經濟 統一超今年OPEN POINT會員數目標千萬

2020-01-03 09:33

蘋果培養EMS廠 郭明錤:廣達iPodTouch組裝訂單恐遭取代

2020-01-03 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top