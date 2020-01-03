玩美移動將於CES 2020展示 AI智慧個人化美妝體驗

訊連科技轉投資子公司、全球美妝科技領導者—玩美移動，將在下周登場的全球消費性電子展CES 2020中發表新世代「AI 智慧美妝科技—個人化美妝體驗服務」。

CES 2020於本月7日到 10日在美國拉斯維加斯舉辦，獲得本屆「CES 2020 全球科技創新獎」的玩美移動也已整裝待發，將在這場科技盛會中以「AI 個人化美妝體驗服務」解決方案再度驚豔與會嘉賓。

玩美移動在 CES 2020 的展位，展示尖端的AI與AR美妝科技在品牌及零售通路端的實際應用，與會者將可親身體驗這項智慧美妝科技如何重塑美妝產業的數位化顧客消費旅程，創造最顧客導向的「個人化美妝體驗服務」。

AI 與 AR 美妝科技的應用包括：AI 智慧彩妝：先進的面部特徵偵測與機器學習技術提升了虛擬試妝的準確度與效率。透過這項 AI 智慧彩妝科技，可根據消費者個人的臉部特徵與喜好來建議最適合的妝容與對應的產品。與會者可以現場體驗適合個人膚色的 AI 粉底偵測與色號媒合，以及能夠有效提高銷售轉換率的 AI 美妝顧問等服務。

AI 智慧膚質檢測：攝像鏡頭品質的改善強化了膚質狀況檢測的精細度。包括皮膚的保濕度、出油程度、泛紅膚質、以及斑點、細紋、黑眼圈等皮膚狀況都能精確地被偵測出來。現場提供客製化 AI 膚質檢測粉刺及斑點掃描體驗，可親自感受這項尖端科技如何在不接觸肌膚的情況下，仍然能達到膚質偵測的高準確度。

AI 染髮試色：即時虛擬染髮試色已不再限於單色染髮效果，包括漸層染髮、金屬光澤、雙色染髮等特殊效果都能透過最新的 AI 染髮試色功能精準且即時地呈現。

AI 臉部特徵辨識：玩美移動運用卓越的 AI 深度學習技術來強化使用者臉部特徵辨識的準確度，協助品牌了解個別消費者各項臉部特質，以提供符合需求且個人化的美妝消費體驗與專屬的產品建議。現場可實際體驗這項 AI 智慧高科技的應用，認識 3D 面部建模如何精準表現個人的臉部特質差異。

AI 智慧美妝顧問：這項個人化美妝體驗服務透過 AI 人臉特徵萃取找出個人臉部特點，結合AI 深度學習技術與大數據，媒合個人特徵與名人照片，再運用 AI 目標妝容拆解及 AR 虛擬試妝功能，推薦最適合的妝感，找到屬於最具個人化的妝容與產品。這就像消費者在購物流程中一位專屬的彩妝師，能夠提供個人化建議，幫助品牌與顧客建立緊密的互動關係，強化「顧客導向」的個人化服務，並帶動實際的銷售增長。