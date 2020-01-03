郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

被稱為「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤，在其2020年第一份蘋果研究報告中預期，比亞迪電子可望在2020年取代廣達，成為iPod Touch獨家組裝供應商，並取得至少10-20%以上的iPad組裝訂單。

這項消息激勵在香港上市的比亞迪電子3日飆漲逾14%。

據由上海報業集團旗下的網路財經媒體《財聯社》報導，郭明錤在報告中指出，雖然iPod Touch每年出貨量僅約600至800萬台，但成為獨家供應商意味著蘋果與比亞迪電子的合作關係將更加緊密，同時這也是比亞迪電子首次接獲蘋果手持設備的組裝訂單。

郭明錤預期，比亞迪電子在2020年將會為Wi-Fi版本的iPad擴產並自仁寶取得更多訂單，占整體iPad出貨量至少10–20%以上。

此外，郭明錤還表示，比亞迪若想取得iPhone組裝訂單，預計最快需要5–6年或以上時間。但若未來iPhone主機板由SMT改為SiP設計，組裝門檻降低，或許能加速比亞迪電子取得iPhone組裝訂單進度。