超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

外媒預料台積電5奈米一推出即搶得高市占率。路透 分享 facebook

台積電（2330）持續助攻超微（AMD）新一代處理器，超微技術長Mark Papermaster接受外媒專訪指出，AMD採用台積電7奈米生產 Ryzen、Radeon和EPYC處理器在市場取得重大成果，預期2020年市占率達雙位數，與台積電5奈米先進製程仍有緊密合作。

外媒預料台積電5奈米一推出即搶得高市占率，蘋果、輝達、華為及超微將率先採用，超微在先前高階處理器出現供不應求、產能吃緊誤判之下，5奈米將增加對台積電投片量。

超微去年推出新一代Ryzen、Radeon和EPYC處理器，在市場獲得好評，高階Ryzen 9處理器出現供不應求盛況，市場一度傳出因台積電7奈米產能滿載所致。

外媒ANANDTECH報導，Mark Papermaster澄清因過去高階處理器市場需求不大，造成超微對市場需求誤判，並非台積電產能不足所導致，與台積電合作5奈米積極規劃，未來不會再出現缺貨情況。

Mark Papermaster表示，在7奈米AMD與台積電有著深度合作關係，目前AMD還沒有宣布5奈米處理器，但是我們與台積電有著非常緊密的合作。

與三星合作部分，是與三星合資的智財權公司，主要繪圖晶片矽智財合作，因為AMD沒有涉入手機業務，因此，雙方合資公司重心放在開發三星運用到產品的技術。

先前市場研究機構Mercury Research發表2019年第3季x86處理器市占率報告，AMD在所有關鍵市場的市占率攀升，此結果歸功於市場對AMD在第3季初推出全新7奈米製程Ryzen 3000系列桌上型處理器以及在第3季發表AMD第2代EPYC伺服器處理器的需求走強所致。

Mark Papermaster預測，2020年中期，AMD市占率將超過雙位數，成長速度較外界預期慢，主因資料中心市場需要更長的時間，才能吸引合作夥伴完成週期認證，對原始設備製造商和客戶的反應感到非常滿意，而對於第二代EPYC及Rome預期是正確的，市場也在不斷增長。